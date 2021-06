Draft 2021 : Detroit étudiera toutes les options pour son premier choix

Grands gagnants de la « lottery », les Pistons vont désormais avoir un peu plus d’un mois pour se préparer à la Draft, prévue le 29 juillet prochain. Pour sa première intervention médiatique, le GM Troy Weaver a fait part de son bonheur d’avoir bénéficié de ce coup de pouce du destin, à la différence de l’an dernier (7e choix).

« Nous nous sommes préparés au pire tout en espérant que le meilleur se produise. Nous avons eu la chance de sortir avec le premier choix, donc nous le prenons », a-t-il déclaré au « Stoney and Jansen Show ». « J’avais un bon pressentiment en y allant, pas tant sur le fait que nous allions décrocher le premier choix, mais j’avais le sentiment que nous serions dans le Top 5 ».

Tomber à la 6e place aurait été un vrai coup du sort pour la franchise du Michigan, car le club n’avait que 20.1% de chances de sortir du Top 5 de la cuvée étant donné son bilan sur la saison.

Étudier toutes les possibilités

Avec le premier choix en poche, Detroit se retrouve en tout cad en position de force. La logique voudrait que les Pistons jettent leur dévolu sur Cade Cunningham, alors que ce dernier n’aurait prévu de faire qu’un seul « workout », avec la franchise du Michigan.

La mission de Troy Weaver va toutefois consister à rester attentif à toutes les opportunités possibles d’ici le 29 juillet prochain, même s’il apprécie beaucoup le profil du produit des Cowboys d’Oklahoma State.

« Sa force en tant que joueur, c’est sa polyvalence. En dehors du terrain, c’est son leadership et ce qu’il apporte en terme d’attitude, dans la gagne. Donc il y a beaucoup de choses à aimer chez lui », a ainsi ajouté le dirigeant de Detroit. « On va continuer d’évaluer le top de la Draft et d’explorer toutes les options qui peuvent se présenter. Nous nous devons de continuer à faire notre travail et nous préparer pour le 29 ».

Un discours logique pour Troy Weaver, qui ne peut pas étudier une seule option, même si c’est la plus évidente.