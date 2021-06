Le plein de cash pour la nouvelle « KAWHI »

« Money Time », « Bank Shot »… Les références à l’argent sont au coeur du champ lexical du basket et New Balance ne s’y est pas trompé, dévoilant un nouveau modèle de la chaussure signature de son joueur le plus « bankable », à savoir Kawhi Leonard.

La « KAWHI New Money » succède ainsi à la New Balance OMN1S « Money Stacks » qui s’inspirait également de billets de banque. Elle est composée d’une tige en maille bleu clair avec des superpositions en daim et en TPU sur le bout.

Le « 100 », référence au billet de 100 dollars, est imprimé en or sur la languette, avec des détails dorés sous les lacets et également présents sur l’empeigne. Les lacets et l’intérieur du col sont quant à eux en bleu marine tandis que le logo NB apparaît en doré. A noter la présence d’un coussin Fuelcell dans la semelle intermédiaire.

Sortie prévue le 1er juillet pour un prix annoncé à 160 dollars.

