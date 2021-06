Victime d’une entorse, Kawhi Leonard pourrait manquer la fin des playoffs !

Nouveau coup de théâtre à l’Ouest puisqu’après la mise à l’isolement de Chris Paul, ESPN révèle que Kawhi Leonard va manquer la 5e manche face au Jazz ce mercredi soir, et que son statut pour le reste de la série est très incertain. Selon The Athletic, il souffre d’une entorse, et il est absent jusqu’à nouvel ordre !

L’ailier des Clippers, auteur d’une 4e manche exceptionnelle, s’est blessé au genou, en toute fin de match, et même s’il avait rejoint le banc après ce contact avec Joe Ingles, il avait dans un premier temps minimisé la gravité de sa blessure.

Finalement, ce serait bien plus sérieux qu’on ne le pensait, et sans doute qu’un ligament a été touché sur ce pas de côté provoqué par le coup d’épaule d’Ingles. Selon ESPN, Leonard a prévenu ses coéquipiers qu’ils devraient sans doute jouer sans lui…

Il rejoint la longue liste de stars blessées dans ces playoffs, d’Anthony Davis à Chris Paul, en passant par Joel Embiid, ou encore Mike Conley, James Harden et Kyrie Irving.