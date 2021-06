Doc Rivers veut plus de rythme en attaque pour ses Sixers

Avec un double-double à 17 points et 21 rebonds, Joël Embiid avait, a priori, réalisé un gros match pour la quatrième levée face à Atlanta. Mais à 4/20 aux tirs, dont un abyssal 0/12 en deuxième mi-temps, le pivot star des Sixers a en fait craqué face aux Hawks qui ont égalisé dans la série.

Rattrapé par sa blessure au genou, Embiid n’a clairement pas été aussi rayonnant qu’à l’accoutumée. Mais pour Doc Rivers, il n’y pas de quoi inquiéter, ni paniquer…

« Il y avait beaucoup de signes dans ce match qui nous ont montré qu’on doit faire mieux », affirme Doc Rivers dans le Philadelphia Inquirer. « Si on marche sur le parquet, c’est qu’on est bon. On ne ferait pas jouer Joël [s’il risquait d’aggraver sa blessure]. On sait évidemment qu’il ne peut pas être exactement le même joueur avec sa blessure. Mais je prends ce qu’on a. Je n’ai aucune inquiétude. »

De son côté, Ben Simmons a également été sacrément timide durant la deuxième mi-temps de cette 4e manche, avec un seul tir tenté… Il a regretté sa passivité offensive après le match, un propos nuancé par son coach.

« Je pense qu’il aurait pu être plus agressif pour faciliter le jeu. Pour monter la balle avec plus de rythme encore. Mais pas pour ce qui est de shooter ou les choses comme ça. Il aurait effectivement pu lancer les systèmes plus agressivement, avec plus de rythme et ça pourrait éventuellement l’amener à shooter plus. » « Ils ont joué avec beaucoup plus d’énergie que nous » De retour à Philly pour le Game 5, les Sixers vont devoir retrouver leurs fondamentaux et leur fond de jeu, à défaut de quoi la pression va monter en flèche sur leurs épaules pour la suite de la série… A l’heure actuelle cela dit, Doc Rivers préfère relativiser et calmer le jeu.