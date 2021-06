Comment Chauncey Billups a aidé Paul George à mieux lire le jeu

Pour appuyer sa démonstration, celle qui dit que Chauncey Billups peut désormais prendre les commandes d’une équipe, Tyronn Lue a notamment insisté sur le travail de son assistant avec Paul George.

Car avant l’arrivée de Rajon Rondo en cours de saison, les Clippers souffraient encore et toujours de l’absence d’un vrai gestionnaire. Tyronn Lue et Chauncey Billups avaient donc décidé de donner les clés à Paul George et Kawhi Leonard : à eux d’organiser l’attaquer pour les autres.

« Nos deux meilleurs scoreurs doivent pouvoir rendre les autres meilleurs », estime le coach des Clippers à ESPN. « Ils peuvent shooter sur n’importe qui, à n’importe quel moment. Donc, maintenant, l’idée c’est d’attaquer le cercle et de rendre plus forts les autres joueurs. »

Ce que savaient faire à merveille LeBron James et Kyrie Irving à Cleveland avec Tyronn Lue en 2016 et 2017. C’est là qu’intervient Chauncey Billups, ancien meneur de jeu des Pistons et des Nuggets, remarquable chef d’orchestre et maître absolu pour contrôler le rythme d’une rencontre, gérer les temps forts et faibles d’un match.

« Il faut en quelque sorte jouer aux échecs »

Le MVP des Finals 2004 a passé énormément de temps à analyser des images avec les deux All-Stars des Clippers, et aussi avec Reggie Jackson, pour qu’ils pensent comme des meneurs de jeu. Et surtout avec « PG13 ».

« Je veux simplement lui apprendre à voir le jeu », explique le champion NBA 2004. « Que regarder sur certaines actions et pas seulement s’occuper du joueur en face de lui, qu’il peut dépasser. D’où va venir le joueur qui va aider ? Qui sont les shooteurs sur le parquet ? Il y a aussi un état d’esprit qui vient avec ça. Car parfois, on veut être un tueur et profiter de chaque matchup. Sauf qu’un meneur de jeu ne peut pas vraiment faire ça. Il faut en quelque sorte jouer aux échecs. »

Paul George a confirmé qu’il avait progressé aux côtés de l’ancien de Denver ou des Knicks. Certes, il perd des ballons (3.3 par match), mais il perce la défense, provoque des décalages et ses passes sont ensuite bien exploitées par ses coéquipiers, qui mettent dedans (55% de réussite sur les passes de Paul George en saison régulière).

Un exemple de l’apport de Chauncey Billups sur le jeu de Paul George, lors du premier tour contre les Mavericks. Comme toujours, ils dissèquent ensemble les images des matches et l’assistant coach trouve la parade pour casser la défense de zone de Dallas et contrer l’imposante présence de Boban Marjanovic (2m24).

C’est simple : que Paul George aille au panier, afin de le forcer à défendre sans faire de faute. « D’un coup, il obtenait layup sur layup », raconte Chauncey Billups. « Il était étonné de pouvoir autant marquer. Je lui disais alors que, tant qu’ils ne changent pas en défense, on continue de faire pareil et on va au cercle. »