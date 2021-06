Jalen Brunson veut devenir plus polyvalent

Solide en sortie de banc, Jalen Brunson progresse d’année en année depuis son arrivée dans la Ligue. Avec ses 12 points de moyenne, le meneur s’affirme comme un maillon important du collectif de Dallas.

Néanmoins, le joueur de 24 ans a mal digéré l’élimination face aux Clippers et veut par conséquent profiter de l’intersaison dans le but de devenir un joueur encore plus complet.

« Ça va être ma mentalité tout l’été. C’est vraiment tout ce qu’il faut dire. Je sais ce que je peux faire afin de devenir un meilleur joueur. Je dois apprendre de mes erreurs. Ça va être un été formidable car je peux tirer des leçons pour aller de l’avant » affirme le principal intéressé pour faire le bilan de sa campagne.

Le collectif avant tout

Avec ses 12.6 points, 3.4 rebonds, 3.5 passes en 25 minutes à 52.3% au tir dont 40.5% de loin, le troisième année a de quoi être satisfait de sa progression qui lui a permis de finir à la quatrième place au classement du meilleur sixième homme. Cependant, le meneur/arrière de Dallas ne jure que par le collectif.

« Toutes ces récompenses individuelles ne m’intéressent pas. Je suis concentré sur ce que je peux faire pour aider cette équipe à gagner. La victoire surpasse tout donc ces prix individuels ne m’intéressent pas. Peu importe ce dont l’équipe a besoin que je fasse, c’est toujours comme ça que j’ai opéré. »

En tant que double champion NCAA (2016 et 2018), Jalen Brunson veut apporter son expérience de la gagne à Dallas en proposant un niveau supérieur à celui qu’il a actuellement. « Je sais ce que je dois faire pour aider une équipe à gagner. Je dois proposer un niveau plus constant. La polyvalence est la clé. Je dois être plus polyvalent, travailler sur mon jeu en général, sur mon corps, et être prêt mentalement. Je pense que c’est important. »

Le coéquipier de Luka Doncic veut ainsi se servir de ces deux derniers échecs en playoffs pour revenir avec le couteau entre les dents. « On a beaucoup de talent dans cette équipe. Je pense qu’avec les deux dernières campagnes de playoffs que nous avons eues, ça va nous aider car on va tirer des enseignements. On a beaucoup de gars qui ont faim donc je sais que ça va être un été studieux. On va tous revenir affamés. »