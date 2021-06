Le MVP de la nuit | La perfection selon Chris Paul

On a souvent écrit que Chris Paul était le « Monsieur Propre » de la NBA par sa capacité à terminer un match sans la moindre balle perdue. C’est si rare quand on est à l’origine de toutes les actions et qu’on est le joueur qui monopolise le plus le ballon. Mais cette nuit, Chris Paul a encore signé une performance exceptionnelle en délivrant 15 passes pour aucune balle perdue.

Dans l’histoire des playoffs depuis 1980, ce n’est arrivé qu’à six reprises, et pour le meneur des Suns, c’est une 3e fois ! Personne n’a fait mieux. Cette nuit encore, Chris Paul s’est comporté en général. La tête haute et maître du tempo, il a mis la main sur le match, et dès le début de match, il s’est appliqué à faire jouer les autres et à les servir dans les meilleures conditions.

Interrogé sur le parquet après le match, il n’évoquera pas sa performance, préférant mettre en avant le collectif d’une formation qui inscrit 123 points avec un meilleur marqueur à 18 points ! C’est peut-être une stat aussi impressionnante que les 17 points, 15 passes et aucune balle perdue de Paul.

« Je vous le dis, je n’ai jamais joué dans une équipe comme ça ! »

S’il fallait retenir un quart-temps de sa prestation, ce serait le 3e lorsqu’il réussit six passes pour mettre les Nuggets KO, et s’il fallait retenir un geste, c’est ce grand numéro de dribbles face à Paul Millsap pour ensuite servir Torrey Craig. Au fur et à mesure qu’il dribble, la foule gronde, puis explose au moment du panier. Sur le banc, Nikola Jokic se gratte la tête…

« Il gère les matches mieux que n’importe qui » souligne Monty Williams. « Une fois qu’il a une idée de l’attaque à lancer et qu’il a conscience des gars avec qui il joue, il a la capacité d’utiliser ses qualités pour rendre tous les autres meilleurs, et il sait ensuite quand il faut prendre le relais dans les moments difficiles. Les gars doivent mettre leurs tirs, mais Chris est l’un des rares arrières à pouvoir faire des passes là où il faut pour que les gars soient plus efficaces lorsqu’ils attrapent le ballon. Et puis il y a sa capacité à prendre soin du ballon, même lorsqu’il l’a beaucoup… Ce n’est pas quelque chose que je prends pour acquis, et notre équipe ne le prend pas pour acquis. Mais c’est la raison pour laquelle il a réussi partout où il est passé. »

Pour sa part, Chris Paul préfère ne pas se mettre en avant : « Je vous le dis, je n’ai jamais joué dans une équipe comme ça !« . Il préfère vanter les mérites de Devin Booker « capable de marquer en dormant« , de Deandre Ayton « notre MVP des playoffs pour l’instant » ou encore de Mikal Bridges « notre héros inconnu« .

Il confirme aussi que son épaule va beaucoup mieux, et ça se voit !