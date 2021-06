La LeBron 18 « Goat » sacre un roi sans couronne

Pour Nike, LeBron James est le « Goat » (pour « Greatest of all time » soit le meilleur de tous les temps) et l’annonce en dévoilant la LeBron 18 du même nom. Le modèle est à dominance noire sur la tige tricotée, avec du blanc pâle sur l’avant de la semelle en caoutchouc également rouge et grise à l’arrière.

Mais l’innovation réside dans la présence d’inscriptions en espagnol au niveau du talon, faisant référence à « la gagne » avec des mots comme « La cabra » (la chèvre, appelée « goat » en anglais), « Campeona » (championne) et « mejor ganadar » (qu’on pourrait traduire comme « meilleur gagnant »).

Enfin, figure également sur la semelle intérieure et la languette le dessin d’un bouquetin des Alpes, autre référence au « Goat » censé être incarné par LeBron James et sa grandeur. Le bouquetin est également particulièrement à l’aise pour gravir des montagnes, comme le nouveau challenge qui attendra LBJ la saison prochaine.

(Via KicksOnFire)

