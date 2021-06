Steve Nash écarte tout retour de Spencer Dinwiddie en playoffs

Mi-avril, Spencer Dinwiddie assurait qu’un retour en playoffs était « réaliste ». Pour rappel, le joueur des Nets s’était blessé (rupture partielle d’un ligament croisé du genou) après seulement trois matches de saison régulière dans les derniers jours de décembre 2020.

Et alors que Brooklyn va disputer le Game 2 de la demi-finale de conférence ce lundi soir contre Milwaukee, Steve Nash a confirmé la prudence qu’il avait affichée il y a quelques semaines sur ce dossier.

« Il n’est pas avec l’équipe puisqu’il est en rééducation à Los Angeles (ndlr : auprès de Fabrice Gautier) », précise le coach au New York Post. « Et ça se passe très bien. Mais je n’ai eu aucune conversation concernant un possible retour dans le groupe ou sur le parquet. »

Se relancer au cœur des playoffs reste un risque à prendre. Surtout que Spencer Dinwiddie pourrait, s’il le souhaite et s’il n’active pas son option (une dernière année à 12.3 millions de dollars), tester le marché cet été afin d’aller chercher un gros contrat, à Brooklyn ou ailleurs.