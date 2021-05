France – Espagne : ouverture de la billetterie pour la double confrontation du 10 juillet

Dans le cadre de sa préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août), les équipes de France affronteront l’Espagne à l’Accor Arena, et ces deux rencontres se joueront à 17h15 (Équipe de France féminine) et 20h15 (Équipe de France masculine).

Sans donner de précision sur la jauge de remplissage de la salle, la Fédération annonce que l’ouverture de la billetterie est prévue le jeudi 3 juin 2021 à 10h, d’abord sur le site de la Fédération Française de BasketBall puis sur celui de l’Accor Arena. Pour les autres plateformes de réservation, l’ouverture de la billetterie est fixée au lundi 7 juin 2021.

Du côté des garçons, Vincent Collet a dévoilé la semaine dernière les noms des 12 joueurs sélectionnés pour se rendre à Tokyo, et ce n’est évidemment pas certain qu’ils soient tous en tenue pour cette rencontre puisque les playoffs NBA ne seront pas terminés. On pense notamment à Rudy Gobert (Jazz) et Timothé Luwawu-Cabarrot (Nets), et à un degré moindre à Evan Fournier (Celtics) et Nicolas Batum (Clippers) dont les formations sont mal embarquées dans ce premier tour. Chez les réservistes, Axel Toupane (Bucks) pourraient aussi encore être sur les parquets.

Après cette rencontre, les Bleus prendront la direction du Japon le 14 juillet prochain pour un stage à Oshino du 15 au 21 juillet, puis pour deux autres rencontres amicales face au Japon le 18 juillet et un adversaire à déterminer le 20 juillet.

La France débutera sa compétition, le 25 juillet, face aux États-Unis, puis défiera l’Iran et le vainqueur de l’un des tournois de qualification olympique.

LA LISTE DES 12

Meneurs : Andrew Albicy, Thomas Heurtel, Frank Ntilikina

Arrières : Evan Fournier, Nando De Colo

Ailiers : Nicolas Batum, Timothé Luwawu-Cabarrot

Ailiers forts : Amath M’Baye, Guerschon Yabusele

Pivots : Rudy Gobert, Vincent Poirier, Moustapha Fall

LES RÉSERVISTES

Isaïa Cordinier, Axel Toupane, Mathias Lessort, William Howard