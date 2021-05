Sacramento : Bobby Jackson passe de la NBA à la G-League

Dans leur communiqué de presse, les Kings parlent d’une « légende » pour évoquer Bobby Jackson, nommé nouveau coach des Stockton Kings (G-League).

L’ancien meneur de Sacramento (de 2000 à 2005 puis en 2008-2009, pour sa 12e et dernière saison en NBA), a effectivement marqué par son style, mêlant sens du spectacle et hargne en sortie de banc, qui lui avaient notamment permis de remporter le trophée de meilleur sixième homme en 2003 (15.2 points à 38% de réussite à 3-points, 3.7 rebonds, 3.1 passes et 1.2 interception en moyenne par match).

Après sa carrière de joueur, Bobby Jackson avait été enrôlé dès 2010 en tant que scout régional et coach en charge du développement des joueurs des Kings. Il a ensuite fait une petite infidélité à son club de cœur en partant pour Minnesota en 2013 (auprès de son ancien coach en Californie, Rick Adelman) avant de revenir en Californie.

Entre 2015 et 2018, il a ainsi été scout spécialisé dans le championnat universitaire, avant de repasser assistant-coach en charge du développement des joueurs ces deux dernières années.

L’intronisation de Bobby Jackson à la tête des Stockton Kings, c’est également l’occasion de se repasser un très bon clip de ses plus beaux highlights au sein de ces superbes Kings du début des années 2000.