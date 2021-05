Les anciens Bulls à la rescousse des Knicks

Ils l’ont fait. Huit ans après, soit 2 923 jours plus tard, les fans du Garden ont re-goûté aux joies d’une victoire en playoffs. Cela ne leur était plus arrivé depuis la demi-finale de conférence en 2013 face aux Pacers.

Grâce à cette victoire acquise sur le score de 101-92, les 15 000 personnes présentes au Madison Square Garden peuvent souffler et ils savent déjà qu’ils reverront leurs protégés dans un Game 5.

Les fidèles soldats de Tom Thibodeau au rendez-vous

Mais tout n’a pas été parfait pour les Knicks, loin de là. Menés de 15 points en première mi-temps par de talentueux Hawks, New York s’est appuyé sur les remplaçants pour renverser la vapeur et venir au secours des titulaires, dont Julius Randle, qui avait rejoint les vestiaires à 0/6 au tir.

De quoi soulager Tom Thibodeau en conférence de presse pour ESPN avant de partir en Géorgie l’esprit plus léger. « On a commencé doucement. Ensuite nos remplaçants sont entrés et ils ont très bien joué mais on a mal terminé le second quart-temps. Donc je voulais changer ça. On voulait quelque chose de différent. C’est pour cette saison qu’on a un banc. Ces gars rentrent et jouent dur. »

Parmi ces gars qui jouent dur, on retrouve Derrick Rose et Taj Gibson. Fidèles parmi les fidèles de Tom Thibodeau, les anciens Bulls (et Wolves) ont remonté le temps à l’occasion de cette rencontre. Avec leurs 112 matchs de playoffs, contre 39 pour leurs coéquipiers, ils ont pris la relève d’Elfrid Payton et de Nerlens Noel pour relancer la machine.

« Nous avons quelques gars qui n’ont jamais joué un match de playoffs et ils s’amélioreront au fur et à mesure. C’est le seul moyen pour s’améliorer. Je pense que vous apprenez à chaque match et à chaque situation. Mais le fait que ces deux-là aient déjà joué de gros matchs de playoffs est un énorme plus pour nous » ajoute l’entraineur.

Le Madison Square Garden, un écrin unique

Joueur le plus utilisé au Game 1 avec 38 minutes, Derrick Rose a remis ça hier soir en marquant 26 points en 39 minutes. Une belle revanche pour celui dont le corps a si souvent été meurtri par la répétition des efforts.

« J’ai bossé comme un dingue pendant des années pour me tenir prêt » savoure le MVP 2011 dans le New York Post. « J’ai pris soin de mon corps. Je ne veux pas trop en dire pour ne pas me porter la poisse mais ça va. Je suis content de me sentir bien. Nous avons la victoire et j’ai joué différemment du premier match. J’ai joué avec l’idée qu’on était dos au mur. Ce n’était pas le cas au match précédent donc j’étais très déçu de moi-même. »

Dans un rôle de soutier qu’on lui connait, Taj Gibson a contribué à sa manière. Auteur de 6 points, 7 rebonds et 3 interceptions en 30 minutes, le soldat des Knicks se rend compte de la chance de jouer au Garden.

« Je ne sais pas comment l’expliquer mais à chaque fois que je viens ici, c’est irréel. Tu dois te pincer pour croire que tu joues au Garden. C’est un des endroits les plus difficiles mais aussi l’un des plus beaux quand ça se passe bien. On essaye de faire quelque chose de spécial ici et nous sommes en train de poser les bases. »