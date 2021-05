Grayson Allen ne pense plus à son passage à Utah

Pas le dernier côté Grizzlies pour apporter de l’agressivité et de l’enthousiasme dans la première victoire arrachée à Utah, Grayson Allen (5 points, 1 rebond, 0 ballon perdu en 23 minutes) s’est exprimé sur sa première expérience au Jazz, la franchise qui l’avait drafté en 2018.

Interrogé sur son meilleur souvenir de son année rookie, l’arrière shooteur en a profité pour assurer qu’il avait tourné la page de son aventure à Salt Lake City.

« Ça fait maintenant deux saisons que je suis parti, j’ai l’impression d’avoir fait un arrêt rapide ici. Mon année rookie a semblé passer à toute vitesse parce que tout était nouveau. Maintenant que deux saisons se sont écoulées, je suis à Memphis depuis plus longtemps que dans l’Utah, donc je n’y pense plus vraiment », a-t-il déclaré.



Peu utilisé durant son année rookie, Grayson Allen avait tout de même profité d’un dernier match de saison régulière sans enjeu, pour se montrer en collant notamment 40 points (à 11/30 au tir), 7 rebonds et 4 passes décisives en 41 minutes. Ce qui n’avait pas empêché son départ moins de trois mois plus tard.

Une atmosphère hostile qu’il continue d’utiliser

Ce qu’il a retenu en revanche, et qu’il a retrouvé sur ce premier match, c’est le public bruyant de Salt Lake City, investi de 13 000 fans lors du Game 1, et qui a plutôt bien joué son rôle de sixième homme malgré la défaite.

Grayson Allen n’a pas oublié l’accueil qu’il avait reçu lors de son arrivée au Jazz. Cette énergie autour du parquet de la Vivint Arena, il s’en sert maintenant en tant qu’adversaire, au même titre que bon nombre de ses coéquipiers.

« Honnêtement, c’était vraiment plaisant de jouer dans ce genre d’environnement, avec le bruit du public pendant tout le match, les huées quand on a fait une grosse série ou de grosses actions, ou les encouragements quand ils mettaient un gros tir ou faisaient une série. C’est un super environnement pour jouer, ça te donne beaucoup d’énergie », a-t-il ajouté. « Je pense que la foule en délire nous a aidés à bien jouer notre premier match de playoffs. Nous avons beaucoup de gars qui aiment jouer dans ce genre de match avec un public chaud et qui s’en nourrissent, en tirent de l’énergie. Nous aimons cela et nous en profitons ».