En playoffs, l’effet Jrue Holiday se fait déjà ressentir à Milwaukee

« C’est pour ça que je suis ici. Je veux ressentir ce genre de moments, la pression, tout ça. » Jrue Holiday se sent prêt à endosser le rôle de facteur X dans ces playoffs, pour les Bucks. Ça tombe bien, c’est pour ça que les dirigeants de Milwaukee sont allés le chercher aux Pelicans, lors de la dernière intersaison.

Après deux échecs consécutifs, en finale de conférence puis en demi-finale de conférence, malgré une nette domination en saison régulière, la franchise du Wisconsin a vu en Jrue Holiday le joueur qui allait être capable de lui faire franchir un cap.

Et le meneur de 30 ans ne s’est pas ménagé lors des deux premiers matchs de la série face au Heat, compilant d’abord 20 points, 11 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions dans le Game 1. Au cours de cette partie, en toute fin de prolongation, il s’est notamment offert un « coast-to-coast » qui avait contribué à offrir la victoire à sa formation (109-107).

« J’ai vu Donte DiVincenzo bloquer Bam Adebayo sur un écran retard. Donte rôde toujours autour du cercle, il sait littéralement où le ballon va retomber. Mais j’ai vu qu’il allait être trop court et j’ai en quelque sorte pris l’angle vers la ligne des lancers-francs », déclarait après coup le principal intéressé, au sujet de ce rebond défensif arraché et qui a conduit à cette contre-attaque éclair.

Précieux dans tous les domaines

Puis dans le Game 2, Milwaukee s’est rapidement retrouvé dans la position de l’agresseur, et Jrue Holiday n’était pas le dernier lorsqu’il fallait distribuer les uppercuts à une équipe de Miami rapidement dans les cordes. Totalisant de ce fait 7 points et 7 passes décisives, lors d’un premier quart-temps à sens unique et bouclé sur le score de 46 à 20 en faveur des Bucks.

« Il nous apporte du punch », confirmait après la rencontre son coach, Mike Budenholzer. « Sa présence nous permet d’avoir quelqu’un capable d’aller dans la peinture, de finir près du cercle, d’inscrire des tirs difficiles, de prendre des bonnes décisions et se servir de la défense pour créer en attaque. »

Dans le Game 2, Jrue Holiday a finalement signé son deuxième double-double en deux confrontations face au Heat : 11 points, 7 rebonds et 15 passes décisives. Ces 15 passes représentent d’ailleurs le plus gros total en playoffs d’un joueur de Milwaukee depuis T.J. Ford en 2006.

Jusqu’à présent, l’ancien All-Star (2013) répond donc parfaitement aux attentes de son équipe, ainsi qu’aux besoins de cette dernière en fonction des situations. Mais la route qui doit mener les Bucks vers le Graal est encore longue, tandis que le premier match de la série à Miami se profile, dès demain soir.