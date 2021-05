Dirk Nowitzki se souvient de l’arrivée de Luka Doncic chez les Mavs

Alors que les Mavs ont pris le meilleur départ possible pour ces playoffs 2021 en allant s’imposer à Los Angeles face aux Clippers, Dirk Nowitzki a récemment raconté les coulisses de sa rencontre avec Luka Doncic. Ou devrait-on dire du passage de témoin, d’un « franchise player » sur le déclin, à l’autre à peine arrivé du Real Madrid.

Pour le « Wunderkind », le Slovène a d’abord été un mystère. Pas forcément trop familier avec ses exploits en Europe, Dirk Nowitzki a découvert Luka Doncic en chair et en os. C’est le cas de le dire…

« Je ne regarde pas beaucoup d’Euroleague donc avant d’arriver à la Draft, je n’avais vu que quelques highlights et je me disais qu’il avait l’air costaud pour un arrière », explique Dirk Nowitzki. « Je ne savais pas s’il allait pouvoir tenir le rythme face aux arrières plus rapides de la NBA. Il arrivait à déborder ses défenseurs assez facilement en Euroleague mais je me disais que les joueurs étaient différents ici. J’avais des doutes. Je pensais qu’il pouvait être un bon joueur par ses qualités et sa taille mais je ne savais s’il était suffisamment rapide et s’il était suffisamment bon passeur et bon shooteur [pour la NBA]. Mais il m’a surpris à ces trois niveaux. »

Dès son arrivée au centre d’entraînement des Mavs durant les jours qui ont suivi la Draft 2018, Luka Doncic a rassuré son vétéran par sa maturité et son sang-froid. Dirk Nowitzki et compagnie n’ont visiblement pas été trop méchants avec leur nouveau coéquipier, non sans lui souhaiter la bienvenue, de manière correcte mais virile !

« Les gens ne se rendent pas compte combien il est rapide sur ses changements de direction »

« Le premier jour, on a joué un peu, et je me souviens qu’il était déjà très détendu et qu’il faisait ses passes. Je l’ai regardé, je me devais de le tester un peu ! J’ai donc commis une faute assez dure sur lui et il s’est retrouvé aux lancers. Et je me suis dit que j’avais un petit quelque chose pour ce jeune gars. Alors, je l’ai un peu cherché. Je lui ai dit qu’il n’y avait aucune chance qu’il réussisse ses deux lancers. Il m’a ri au nez, n’a rien dit et a réussi ses deux lancers-francs. Je pense qu’il a gagné le respect des autres tout de suite par son sang-froid, sa maturité pour un joueur de 19-20 ans, par sa façon de voir le terrain, de lire les situations de pick & roll. Il était déjà tellement en avance sur son âge que c’en était vraiment effrayant. »

Elu Rookie de l’année avec 21 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne, Luka Doncic a rapidement confirmé les promesses entrevues de l’autre côté de l’Atlantique. Double All-Star ces deux dernières saisons, le « Wonderboy » a parfaitement pris le relais de Dirk Nowitzki à la tête des Mavs. Son nouveau défi sera de porter Dallas le plus loin possible en playoffs, eux qui n’ont plus passé le premier tour… depuis leur titre NBA en 2011 justement !

Pour Dirk Nowitzki, Luka Doncic a toutes les qualités pour offrir aux Mavs une nouvelle bague.

« Il est tellement bon sur son dribble qu’il peut toujours aller où il le souhaite. Les gens ne se rendent pas compte combien il est rapide sur ses changements de direction. Sa vitesse d’un point à l’autre n’est clairement pas sa qualité première, il n’est pas très rapide in fine, mais sa capacité à changer rapidement de direction, à accélérer et s’arrêter est très impressionnante. Ça c’est une chose et puis l’autre, c’est qu’il est vraiment très costaud. C’est un gars de 2m03, 2m04 qui est vraiment costaud. Une fois qu’il a son défenseur sur son épaule, il va aller jusqu’au cercle. Il va enfoncer son adversaire en puissance. Il doit bien faire ses 110kg, je ne sais pas où il en est maintenant en poids. Il a des jambes très solides. Et une fois qu’il a son défenseur à sa portée, il a le stepback, il a le floater, il a le jeu de passes… Il a tout en magasin, à 21 ans. C’est dingue ! »