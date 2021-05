Une LeBron 18 à dominante « Purple »

Toujours aux petits soins pour LeBron James, Nike est sur le point de présenter une nouvelle déclinaison de la LeBron 18 à l’accent… multicolore. Pour faire ressortir ce modèle à dominante « Purple », couleur majeure de la franchise des Lakers, un assortiment de coloris et motifs ont été associés, entre les lacets oranges, la semelle blanche tachetée de bleu et marquée d’un trait rouge, la talon bleu clair, les contours du col en rose ou encore le logo Nike, présent sur l’avant de la chaussure en rouge et noir.

On distingue également ce qui ressemble à une rose rouge au niveau du haut du talon. Un cocktail explosif, comme le jeu de LeBron James en somme !

La date de commercialisation n’a pas encore filtré. Son prix devrait en revanche tourner autour des 200 dollars.

(Via KicksOnFire)

