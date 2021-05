Kyrie Irving intègre le fameux club des « 50/40/90 »

En plus d’une deuxième place sécurisée lors de la victoire contre les Cavaliers ce dimanche soir, Kyrie Irving a accompli un petit exploit individuel cette année puisqu’il vient de clôturer l’exercice avec 27 points de moyenne et des pourcentages en 50/40/90, soit 50% d’adresse générale, 40% à 3-points et 90% aux lancers-francs.

S’ils étaient déjà huit (Steve Nash x4, Larry Bird x2, Kevin Durant, Malcolm Brogdon, Stephen Curry, Dirk Nowitzki, Reggie Miller et Mark Price) avant lui à avoir réalisé une année avec une telle efficacité, Stephen Curry, Kevin Durant et Larry Bird sont les seuls à l’avoir réussi en inscrivant 25 points de moyenne minimum.

L’esthétisme en plus de l’efficacité

Véritable esthète de la balle orange, Kyrie Irving se trouve parmi les joueurs les plus élégants à regarder lorsqu’il évolue à son meilleur niveau. Entre ses crossovers dévastateurs, ses finitions artistiques ou sa qualité de shoot à mi-distance et à 3-points, le champion 2016 possède l’arsenal complet de l’attaquant NBA.

Steve Nash, qui s’est exprimé pour le New York Post, ne pouvait qu’être admiratif du talent de son protégé en conférence de presse. « La saison de Kyrie a été excellente. Il est tellement efficace et il a un tel talent pour rentrer des tirs incroyables à chaque match. Être capable de marquer autant de points, de créer de l’espace pour prendre ces tirs et les réussir à un tel pourcentage, c’est incroyable. C’est un joueur remarquable qui a accompli une performance remarquable et je suis vraiment fier de pouvoir être aux premières loges. »

Une palette offensive complète

Lui aussi déjà auteur de cette performance, Kevin Durant a souvent loué la faculté de son ami à terminer près du cercle sans se faire contrer, malgré sa petite taille, grâce notamment à une grande maitrise des angles et des effets sur la planche. Interrogé par ESPN sur l’année de son coéquipier, Kevin Durant est dithyrambique.

« La saison de Kyrie est phénoménale. C’est un gars capable de shooter de n’importe où et n’importe quand. Être capable de le faire avec cette taille est incroyable. Pour moi, les meneurs qui terminent en 50/40/90 sont tellement plus impressionnants et j’ai vu Ky, Steve et Steph le faire. Je suis sûr qu’il y en a plus mais ces trois-là m’impressionnent en tant que petits qui scorent près du cercle, à mi-distance, de la ligne à 3-points et de celle des lancers. Ils peuvent tout faire donc je suis très heureux pour Kyrie et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. »

Avec deux joueurs capables de tourner en 50/40/90 et un James Harden triple meilleur scoreur de la NBA, on souhaite bon courage à la défense du 7e de l’Est lors du premier tour des playoffs…