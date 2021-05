Malgré le manque de repères de leur « Big Three », les Nets restent confiants

Ce n’était que la 8e apparition cette saison du « Big Three » Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant mais qu’importe le manque d’automatismes, les Nets se sont imposés samedi soir face aux Bulls sur le score de 105-91.

À cause des blessures, les fans des Nets n’ont pas souvent vu leur trio en action, et si ce manque de repères peut s’avérer problématique lors des prochains playoffs, Kevin Durant préfère relativiser.

Une cohésion est née « grâce » aux blessures

« Nous jouons tous au basket depuis longtemps donc je pense que nous pouvons nous adapter au fur et à mesure » estime le MVP 2014 pour ESPN. « Les blessures nous ont empêchés de jouer tous ensemble mais mentalement, nous sommes toujours restés concentrés et nous avons essayé de trouver différentes manières de jouer. On n’a pas arrêté de soutenir nos coéquipiers quand nous étions blessés. »

L’absence régulière d’un ou deux membres du « Big Three » a permis à d’autres de s’illustrer, comme par exemple Bruce Brown. Résultat : des joueurs ont progressé, un collectif est né, mais aussi une dureté mentale pour répondre à tous ces obstacles.

« On parlait toujours à la vidéo » poursuit Kevin Durant. « On joue désormais mais nous n’avons jamais cessé de communiquer les uns avec les autres et on a toujours essayé de trouver la meilleure manière de jouer. »

En difficulté dans le premier quart après avoir concédé un 12-0, les Nets ont enclenché la première derrière un James Harden passeur, et désormais il faut finir le travail en validant cette 2e place, qui permettra d’affronter le vainqueur du premier match de « play-in ».

La 2e place à l’Est en ligne de mire

« Nous avons juste un match à gagner » souligne Steve Nash sur Yahoo! Sports, à propos de cette dernière rencontre face à Cleveland. « Nous avons notre destin entre nos mains pour le classement. Ce serait bien de gagner ce match car on serait les 2e au classement et ça nous donnerait un petit avantage. »

À l’image de Kevin Durant, le coach des Nets ne s’attarde pas trop sur la saison qui s’est écoulée et il préfère se concentrer sur la forme actuelle de son équipe.

« Comme je l’ai dit avant le match, c’est le moment. Ce n’est pas comme si je m’attendais à quelque chose en particulier. Ils étaient là, à jouer tous ensemble et j’espère que ce match aidera à faire avancer le processus plus rapidement que si nous n’avions pas eu ce match. Ce n’était pas génial, nous n’étions pas étincelants, mais nous avons fait le job et nous nous préoccupons maintenant de notre dernier match. On espère bien jouer et profiter de la semaine d’entrainement qui suivra pour être prêt. »

Au-delà de la 2e place qui se joue ce soir, les Nets sont engagés dans une course contre-la-montre pour remettre tous leurs joueurs en forme et trouver des automatismes.