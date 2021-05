La première victoire des Knicks ? Le respect du reste de la NBA

RJ Barrett est bien placé pour évaluer le changement de regard porté par le reste de la ligue sur ses Knicks en l’espace d’une saison. Lors de son année rookie, l’ancien pensionnaire de Duke avait évolué au sein d’une formation moribonde, en route pour une troisième saison de suite sous la barre des 30 victoires.

Et puis l’arrivée de Tom Thibodeau a tout changé, au point de permettre à la franchise new-yorkaise de retrouver une partie de son lustre d’antan et surtout une place en playoffs.

« C’est clair, on peut voir qu’il y a un niveau de respect différent envers les Knicks », a-t-il déclaré sur le « The Michael Kay Show ». « Quand elles débarquent, les équipes doivent donner le meilleur d’elles-mêmes, et elles doivent jouer dur. C’est clair, ça se voit. Nous avons un très bon bilan à domicile, au Garden, avec nos fans, et c’est vraiment difficile de venir y gagner. On peut donc voir que les équipes nous respectent beaucoup plus ».

Plus de respect et plus d’ambition

Ce qui fait la singularité des Knicks, c’est aussi sa salle mythique, le Madison Square Garden, et ses fans bouillants, capables de faire régner une ambiance comme nulle part ailleurs en NBA, quand tout va bien mais aussi quand tout va mal. Un public exigeant qui peut parfois figer certains joueurs. Mais dans le contexte positif de la saison en cours, Barrett estime que les Knicks auraient été d’autant plus dangereux dans un MSG plein à craquer.

« Je pense que nous aurions eu un meilleur bilan que celui que nous avons maintenant. Ces fans au Garden vous font vraiment avancer, c’est vraiment un endroit incroyable. La Mecque du basket, la meilleure salle dans laquelle j’ai jamais joué. J’adore le Garden et j’espère rester ici jusqu’à la fin de ma carrière », a-t-il ajouté.

Reste désormais à bien finir et à faire bonne figure au cours d’une « post-season » qui s’annonce passionnante. Ce sera une première pour Barrett, et il pourra y confirmer ses immenses progrès notamment à 3-points, où il est passé de 32 à 40 % de réussite derrière l’arc.

« Je pense que j’ai montré à tout le monde cette année que je pouvais shooter, mettre mes tirs et étirer le jeu. Mais ce n’est que la deuxième année. Je n’ai que 20 ans. J’ai encore beaucoup à faire. Je suis impatient de continuer ce travail pendant l’intersaison et revenir encore meilleur » conclut-il.