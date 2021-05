Blake Griffin se fait plaisir avec sa Air Jordan 35 « Player Edition »

Blake Griffin a toujours eu un penchant pour la comédie et s’est même essayé au stand-up. Une particularité qu’il a pris soin de retranscrire sur sa Air Jordan 35 PE, comme il l’avait fait il y a deux ans avec une paire d’Air Jordan 34 hilarante à l’effigie de la version US de la série « The Office ».

Cette fois, l’intérieur des Nets a choisi de rendre hommage à un film qu’il a visiblement apprécié : « SuperGrave », comédie sortie en 2007. Sur la languette d’un modèle bleu et blanc, on peut ainsi voir une copie du permis de conduire présenté par le personnage « McLovin » joué par Christopher Mintz-Plasse dans le film, mais avec la photo et les caractéristiques de Blake Griffin. D’autres références au film sont présentes, notamment sur la languette ou le devant de la tige.

On ne sait pas si Jordan Brand poussera la blague jusqu’à une commercialisation de la paire de Blake Griffin. Pour l’heure, aucune info sur le prix ni une éventuelle date de sortie n’a été annoncée.

