Boston n’est pas encore prêt à tout chambouler

C’est un exercice 2020-2021 des plus pénibles que s’apprête à conclure Boston, qui reste sur quatre revers de suite et pointe à la 7e place de la conférence Est, synonyme de « play-in ». Au moment de tirer le bilan de cette saison, Danny Ainge essaie de garder les pieds sur terre et de ne pas céder à la tentation d’un grand coup de balai.

S’il y a eu des problèmes dans le jeu, en défense notamment comme l’a souligné Brad Stevens, le GM des Celtics n’oublie pas à quel point ses protégés ont été durement touchés par les blessures, avec le récent forfait de Jaylen Brown comme dernier coup fatal, et les nombreuses quarantaines pour raisons sanitaires. Voilà, entre autres, pourquoi il continue d’étudier la façon dont il va renforcer son équipe pour la saison prochaine.

« Brad Stevens n’est pas le vrai problème »

« Nous allons certainement chercher à faire des changements au cours de l’intersaison. A quel point, je ne le sais pas encore », a-t-il déclaré, écartant ensuite l’idée de faire payer les pots cassés à son coach, Brad Stevens. « Nous avons tous des reproches à partager. Il n’y a aucun doute là-dessus. Mais vous ne pouvez pas simplement regarder un entraîneur et oublier l’ensemble de son travail tout au long de sa carrière, pour mettre seulement cette année en avant et pleurer à chaudes larmes. C’est idiot. C’est notre travail de traiter les vrais problèmes, pas les problèmes perçus comme tels. Et Brad Stevens n’est pas le vrai problème ».

Comme il l’a déjà fait récemment pour Marcus Smart, Danny Ainge a une fois de plus balayé d’un revers de main l’idée de toucher à ses deux joueurs majeurs, Jaylen Brown et Jayson Tatum. L’heure est finalement encore à l’analyse dans la façon de rectifier le tir en vue de la saison prochaine, peut-être à travers des profils qui seront plus dans la dureté… À voir.

« Notre équipe a été décimée par les blessures et n’a pas été performante. Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous n’avons pas été aussi bons que nous pensions l’être, purement et simplement. Au final, la conclusion c’est que notre équipe n’a été ni cohérente ni en bonne santé et nous allons devoir faire des changements. Mais je ne dirais pas que des changements sont nécessaires concernant nos meilleurs joueurs », a-t-il ajouté.