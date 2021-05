Les Sixers ont pris une leçon de basket !

On s’attendait à un choc. Finalement on a eu droit à un cavalier seul des hommes d’Erik Spoelstra. En confiance ces derniers temps, les joueurs de Miami n’ont rencontré aucune difficulté à se défaire des leaders de la conférence Est.

Battus 106-94, les Sixers n’ont pas évolué à leur niveau habituel. Offensivement, Joel Embiid a été parfaitement contenu avec seulement 6 points inscrits tandis que défensivement, les hommes de Doc Rivers ont été incapables de freiner l’adresse du Heat.

Un manque d’intensité payé cash

Idéalement lancé par Jimmy Butler dans le premier quart (16 points à 100% au shoot), Miami a pris les devants d’entrée pour mener de 16 unités après douze minutes (38-22) avec une adresse insolente (16/21 au tir).

« Ils jouent avec beaucoup de confiance » souligne Doc Rivers. « Ils produisent du bon basket et leur intensité nous a fait mal dès le début. Ils pensaient se mesurer aux leaders de leur conférence mais nous n’avons jamais apporté l’énergie nécessaire dès l’entame du match alors qu’ils ont montré la leur pendant toute la rencontre. »

Si la défense n’était pas au rendez-vous, on pouvait s’attendre au moins une bonne prestation offensive côté Philly. Mais à l’image du second quart-temps conclu avec seulement 19 points inscrits à 37% au tir, les pensionnaires du Wells Fargo Center se sont cassés les dents sur la muraille Heat. « Je pensais que nous étions prêts à jouer ce match mais vous avez vu que très rapidement, tout nous a fait mal » ajoute le coach de Philly. « Leurs joueurs nous ont dominés, leur zone nous a gênés ainsi que leur défense. Je ne crois pas qu’ils soient descendus sous les 50% aux tirs. Ils ont fait tout ce qu’ils voulaient. Ils bougeaient et couraient plus que nous. »

En difficulté face à la zone du Heat

Pour contrer Joel Embiid & Co, Erik Spoelstra s’est appuyé sur une zone, et on sait depuis la « bulle » que ses joueurs la maitrisent. Un système défensif qui a beaucoup gêné Ben Simmons, incapable de trouver du rythme.

« Je pense que nous avons été trappés toute l’année donc ce n’est pas un problème » assure pourtant Doc Rivers. « Ça le devient si nous ne prenons pas soin de la balle et qu’on doit constamment attaquer sur demi-terrain. Notre attaque face à la zone a été horrible. On n’a pas vraiment couru et on ne renversait pas le jeu. Si on continue de jouer comme ce soir, ce sera un problème mais je ne pense pas que ce sera le cas. »

Le meilleur moyen d’empêcher une zone de se mettre en place, c’est de se projeter vers l’avant après un stop défensif, mais aussi d’apporter du mouvement et de faire circuler la balle en attaque. C’est tout ce qu’il a manqué ce soir. « C’était facile pour eux de mettre en place leur zone puisqu’ils marquaient tout le temps » remarque Tobias Harris dans les colonnes de Sixers Wire. « On n’a pas fait le boulot nécessaire pour les arrêter afin de jouer en transition donc c’était facile pour eux. En plus, on ne bougeait pas assez la balle et on ne mettait pas assez de pression sur leur défense. Ç’a été facile toute la soirée pour eux. »

Une défaite qui rappelle aux Sixers qu’il leur faudra élever leur niveau de jeu s’ils ne veulent pas connaître la même désillusion que l’an passé, malgré leur place en tête de leur conférence.