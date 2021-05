Course aux playoffs à l’Ouest | Le point à une semaine de la fin

Une semaine. Il ne reste plus qu’une semaine avant que la saison régulière 2020/21 ne touche à sa fin. Et à l’approche de cette échéance, aussi attendue que redoutée, chaque rencontre va valoir son pesant d’or, à l’Est comme à l’Ouest. À noter que toutes les équipes doivent encore disputer entre 3 et 5 matchs, d’ici au 16 mai.

Dans la conférence Ouest justement, on compte officiellement déjà quatre qualifiés : le Jazz (50-18), les Suns (48-20), les Clippers (45-23) et les Nuggets (44-24). Il y a même de grandes chances pour que cet ordre n’évolue pas dans les jours à venir. En revanche, entre course au Top 6 et course au Top 8, tout reste à faire derrière.

Bénéficiaires d’un calendrier « facile » en cette fin de saison, les Mavericks (40-28) déroulent depuis plusieurs jours et viennent de remporter 10 de leurs 12 dernières rencontres. Ils sont donc bien partis pour conserver leur 5e place jusqu’au bout. À moins que les Blazers (39-29) ou les Lakers (38-30), qui possèdent respectivement un et deux matchs de retard sur Dallas, ne viennent les en déloger prochainement, eux qui se battent principalement pour éviter un « play-in » piégeux. Mais il faut rappeler que Dallas, comme vainqueur de la Southwest division, possède le « tie-breaker » sur ses deux poursuivants.

Rien n’est fait, non plus, à la 8e place. En effet, la bataille entre les Warriors (35-33) et les Grizzlies (34-33) est âpre et, hasard du calendrier, ces deux équipes s’affronteront ce dimanche, lors de la dernière journée de la saison régulière ! Sauf énorme surprise, les Spurs (32-35) devraient avoir du mal à revenir sur le Top 8, compte tenu de leur calendrier difficile. San Antonio devrait néanmoins être capable de résister au retour des Pelicans (31-37) et des Kings (30-38), qui rêvent toujours de prendre part au « play-in ».

Derrière Dallas, qui des Blazers ou des Lakers évitera le « play-in » ?

En ce qui concerne le calendrier, comme dit précédemment, les Mavericks disposent du plus « simple » de tous, eux qui doivent encore affronter les Grizzlies, les Pelicans, les Wolves et les Raptors (deux à domicile, deux à l’extérieur). Ces quatre équipes sont à la portée de Dallas puisque trois d’entre elles n’ont quasiment plus rien à jouer et/ou sont fortement amoindries. Seul Memphis, qui se bat pour le Top 8, peut jouer les trouble-fête. À moins que Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards ou Pascal Siakam n’en décident autrement…

En embuscade pour remonter à la 5e place, les Blazers vont quant à eux devoir défier trois membres du Top 4 à l’Ouest. Deux de ces matchs (Suns, Jazz) auront d’ailleurs lieu à l’extérieur, contrairement à celui face aux Nuggets, prévu dans l’Oregon. Heureusement, des Rockets diminués se présenteront également au Moda Center, dès la nuit prochaine, pour permettre à Portland de lancer idéalement son sprint final.

Pour ce qui est des Lakers, qui devraient pouvoir compter sur le retour de LeBron James cette semaine, le calendrier paraît abordable sur le papier, avec certes la réception des Knicks, puis celle des Rockets, avant des déplacements chez les Pacers et les Pelicans. Le sans-faute est clairement dans les cordes des champions en titre et ceux-ci en auraient bien besoin, aussi bien pour retrouver de la confiance à l’approche des playoffs que pour éviter de passer par le « play-in ».

Une « finale » Warriors – Grizzlies attendue pour la 8e place

Avant leur duel tant attendu de dimanche prochain, les Warriors et les Grizzlies devront assurer l’essentiel de leur côté. Problème, même si tout est évidemment possible avec le bouillant Stephen Curry, Golden State doit encore affronter le Jazz et les Suns, autrement dit les deux meilleures équipes de sa conférence. Sans oublier les Pelicans, toujours en course pour le « play-in ». Les « Dubs » peuvent néanmoins se rassurer en se disant qu’ils n’auront aucun match à jouer à l’extérieur.

Quant à Memphis, qui doit disputer cinq matchs en moins d’une semaine, le calendrier sera un poil plus « facile », avec les Pelicans, les Mavericks et les Kings (à deux reprises) au programme. Et comme les Warriors, qu’ils retrouveront pour finir dimanche, les Grizzlies vont en prime disputer leurs quatre prochaines rencontres à domicile. Avant un ultime déplacement, prévu au Chase Center donc, pour une alléchante finale pour la 8e place…

Du côté des Spurs, leur parcours du combattant se poursuit. Car, en plus de jouer à cinq reprises dans la semaine, les Texans vont croiser le fer avec deux candidats au titre (Bucks, Nets), l’équipe surprise de la saison (Knicks) et un outsider (Suns, par deux fois). Et si plus de la moitié de ces affrontements auront, certes, lieu à domicile, réussir le 5-0 relèvera presque du miracle, compte tenu de la mauvaise passe que traverse San Antonio (six défaites sur ses sept dernières sorties).

Gare cependant pour les Spurs à ne pas tout gâcher en laissant les Pelicans, voire les Kings, les dépasser au classement. Mathématiquement pas éliminés de la course au « play-in », New Orleans et Sacramento disposent tous les deux d’un calendrier équilibré et similaire. Une chose est sûre : il leur faudra absolument signer un sans-faute pour espérer rêver d’un retour dans le Top 10.

Le fonctionnement du « play-in » en 2020/21

– Game 1 : un affrontement entre le 7e et le 8e. Le vainqueur se qualifie pour les playoffs en 7e position.

– Game 2 : un affrontement entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé et le vainqueur défie le perdant du match entre le 7e et le 8e.

– Game 3 : un affrontement entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur se qualifie pour les playoffs en 8e position.

Pour finir, si l’on en croît les projections mathématiques des deux sites spécialisés américains que sont ESPN et Basketball-Reference, rien ne bougera dans le Top 7 de la conférence Ouest, avec notamment le Jazz qui termine devant les Suns, les Clippers et les Nuggets. Quatre équipes qui disposeront, donc, de l’avantage du terrain au premier tour.

Ensuite, toujours selon ESPN et Basketball-Reference, les Mavericks se classeront devant les Blazers et les Lakers. Des Lakers qui devront, par conséquent, participer au « play-in ». Pour ESPN, ce sera face aux Warriors, tandis que pour Basketball-Reference, ce sera face aux Grizzlies. Les deux sites spécialisés s’accordent par contre pour dire que Golden State a plus de chances d’atteindre les playoffs que Memphis.

Pas de miracle en revanche pour les Pelicans et les Kings, qui ne réussiront pas à déloger les Spurs de leur 10e place, et donc du « play-in ». D’après ESPN et Basketball-Reference, San Antonio complètera ainsi ce quatuor de barragistes, en compagnie des Lakers, des Warriors et des Grizzlies.

Les projections au classement des sites spécialisés américains

PROJECTIONS ESPN (chances de playoffs) PROJECTIONS B-REF (chances de playoffs) 1. Jazz (100%) 1. Jazz (100%) 2. Suns (100%) 2. Suns (100%) 3. Clippers (100%) 3. Clippers (100%) 4. Nuggets (100%) 4. Nuggets (100%) 5. Mavericks (100%) 5. Mavericks (99.6%) 6. Blazers (96.5%) 6. Blazers (94.5%) 7. Lakers (93.8%) 7. Lakers (86%) 8. Warriors (74.7%) 8. Grizzlies (46.7%) 9. Grizzlies (23.1%) 9. Warriors (54%) 10. Spurs (8.1%) 10. Spurs (15.4%) 11. Pelicans (3.4%) 11. Pelicans (3.6%) 12. Kings (0.9%) 12. Kings (0.3%)

Calendrier équipe par équipe, du plus corsé au plus simple (selon Tankathon)