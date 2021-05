Derrick Rose, symbole de ces Knicks qui connaissent leur rôle

Pas ridicules face à Denver puis Phoenix, New York était pourtant sortie de ces deux matchs avec deux défaites. Opposés aux Clippers avant de défier les Lakers dans leur « road-trip », les joueurs de « Big Apple » ont empoché un succès important pour éviter cette sixième place synonyme de 1e tour contre les Nets ou les Bucks.

Et le grand bonhomme de cette victoire n’est autre que Derrick Rose. Grâce à ses 25 points à 11/17 au tir, 8 passes et 6 rebonds en 32 minutes, le MVP 2011 a régné sur cette rencontre en sortie de banc.

Un sixième homme de luxe

Avec des moyenne à 14 points, 4 passes et 1 interception sans oublier des pourcentages très corrects (48% au tir, 40.7% de loin et 87% sur la ligne des lancers-francs), Derrick Rose réussit une année qui peut lui permettre d’obtenir à nouveau des voix dans la course au trophée de meilleur sixième homme.

Arrivé en échange de Dennis Smith Jr. début février, l’ancien Bull s’est adapté en un temps record chez les Knicks. Et si commencer sur le banc semblait logique, le temps de bien s’adapter à ses nouveaux partenaires, le voir remplacer Elfrid Payton dans le cinq majeur au bout d’un certain temps paraissait légitime.

Mais comme le dit Derrick Rose dans les colonnes de Yahoo! Sports : après tout, pourquoi changer une formule une marche ? « Peu importe ce dont l’équipe a besoin. Comme je l’ai dit, je suis le nouveau. Si je dois jouer 10, 5, 2 minutes, je m’en fous du moment qu’on gagne. Je ne me préoccupe vraiment pas de mon temps de jeu, je laisse Tom Thibodeau gérer ça. Je ne sais pas quand je rentre sur le parquet. Je m’assure juste d’être prêt quand le coach fait appel à moi pour y aller. Et c’est ça qui est bien avec cette équipe, même quand le match se complique, nous savons qu’il y a quelqu’un qui peut hausser son niveau de jeu et faire la bonne action. »

Les Knicks de nouveau sur le devant de la scène

Très complice avec Tom Thibodeau en raison de leur expérience commune à Chicago puis Minnesota, les deux hommes symbolisent parfaitement le vent nouveau insufflé à cette franchise.

« Le cœur de cette équipe est incroyable depuis le début » admet le coach. « Le défi pour nous est de garder cette faim, de ne pas changer maintenant de mentalité parce que c’est comme ça qu’on joue depuis le début de l’année. Concentrons nous simplement sur notre progression et sur notre prochain adversaire. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir mais nous sommes impatients d’y aller.

Souvent moquée ces dernières années, la franchise prend désormais sa revanche, comme le souligne Tom Thibodeau au New York Post. « La dureté avec laquelle on gagne à l’extérieur contre de telles équipes en dit beaucoup sur nous. Tout le monde a douté de cette équipe toute l’année. »

Et avec encore 4 matchs à jouer et une victoire à gratter pour s’assurer une première campagne de playoffs depuis 2013 et la période Carmelo Anthony, le Madison Square Garden a de quoi s’offrir une fin de saison en apothéose.