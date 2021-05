Le MVP de la nuit | Russell Westbrook égale Oscar Robertson avec la manière

Il n’y a rien de plus beau que d’égaler ou battre un record NBA avec une victoire. Mieux, le faire en étant « clutch », et c’est ce qui est arrivé cette nuit à Russell Westbrook.

Non content de réaliser son 181e triple-double en carrière pour égaler Oscar Robertson avec 33 points, 19 rebonds et 15 passes, le meneur des Wizards a aussi inscrit les lancers de la victoire, et même réalisé le contre décisif à la dernière seconde face à Caris LeVert. Une soirée parfaite et donc forcément inoubliable.

« Je suis tellement reconnaissant et je me sens tellement privilégié. Je mets tellement de fierté à donner tout ce que j’ai pour qu’on gagne » a réagi le meneur des Wizards après cet exploit. « Je me retrouve dans la même discussion qu’Oscar, et je voudrais le remercier car il a préparé le terrain et sacrifié beaucoup de choses pour qu’on puisse jouer. A l’époque où il jouait, il a fait des choses qui me permettent aujourd’hui de faire ce que je fais. Je lui suis tellement reconnaissant pour ce qu’il a fait, ses mots et son soutien aussi. »

« Il faut en vouloir plus que l’autre… »

Ce 181e triple-double n’est pas anodin sur le plan collectif puisque les Wizards piquent la 9e place aux Pacers au classement, et ils pourraient les retrouver dans une grosse semaine lors du « play-in ». C’est ce que retient évidemment Westbrook à qui on a tellement reproché de noircir les feuilles sans forcément gagner… D’autant qu’il a pesé sur la prolongation avec six points, deux rebonds, une passe et ce contre sur Caris LeVert.

« Je veux être certain d’avoir tout donné quand je quitte le terrain. Et quand c’est fait, je peux prendre du recul, et personne ne peut dire que je n’évolue pas à un niveau élevé ou que je triche » poursuit Russell Westbrook, avant d’évoquer l’influence de ses parents, mais aussi celle de Michael Jordan et de Kobe Bryant. « Il faut en vouloir plus que l’autre… On peut traverser tout ça, et laisser le match prend le contrôle de vous, ou alors on peut prendre le contrôle du match. J’essaie toujours d’avoir un impact, de nous aider et de tout faire pour qu’on gagne. »

« Dans l’histoire du basket et dans son évolution, Russ est l’un des plus grands basketteurs de l’histoire »

Premier témoin de ce record, Scott Brooks. Il a vu grandir Russell Westbrook au Thunder, et il le retrouve épanoui et peut-être plus efficace. « Battre le record d’Oscar est incroyable. Il y a des joueurs dans l’histoire de la NBA qui sont simplement sur un piédestal, et dont on pense qu’ils ne sont même pas réels. Avant de les rencontrer, on pense simplement que ce sont des personnages mythiques. Oscar fait partie des plus grands joueurs de tous les temps, et il est sans contestation possible l’un des dix meilleurs joueurs de l’histoire. »

L’Histoire avec un grand H, c’est ce que retient Beal, qui dispute sa première saison aux côtés du nouveau roi du triple-double. « On a fait partie de la nuit historique de Russell. Dans l’histoire du basket et dans son évolution, Russ est l’un des plus grands basketteurs de l’histoire. Ce qu’il fait, il le fait tous les soirs, et c’est très difficile. Je pense que les gens le regardent un peu de travers, mais essayez d’en faire autant tous les soirs… Et c’est la 4e saison que Russell termine en triple-double… Cela en dit long ! »