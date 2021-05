Alors que ça n’a pas toujours été le cas ces dernières années, le Ramadan aura désormais lieu durant la saison NBA jusqu’en 2036 ! De nombreux joueurs musulmans, parmi lesquels Kareem Abdul-Jabbar et Hakeem Olajuwon parmi les plus célèbres, ont observé le jeûne du lever jusqu’au coucher du soleil dans leur carrière.

Cette saison, on peut par exemple citer les Pistons Sekou Doumbouya et Hamidou Diallo, Jaylen Brown et Tacko Fall aux Celtics, Enes Kanter et Jusuf Nurkic aux Blazers, ou encore le meneur de Brooklyn, Kyrie Irving, qui s’est exprimé pour la première fois publiquement sur ce sujet fin avril.

« Je participe au Ramadan avec beaucoup de mes frères et sœurs musulmans », avait-il déclaré. « C’est un ajustement… être engagé au service de Dieu, Allah, et continuer avec ce qui me guide. Je suis simplement heureux de faire partie de ma communauté et de faire les bonnes choses. Le jeûne en fait définitivement partie ».

Pas d’impact dans son jeu ni ses stats

Malgré cette contrainte, plutôt handicapante pour un sportif professionnel de prime abord, Kyrie Irving a maintenu ses standards statistiques depuis le début du Ramadan (26.8 points, près de 5 rebonds et 7 passes décisives, 2 interceptions par match) mais il a en plus livré sa meilleure prestation offensive de la saison en collant 45 points à Dallas. Ses bonnes performances lui ont même valu le surnom de « Ramadan Kyrie » sur les réseaux sociaux.

« Le staff s’assure qu’il est suffisamment bien nourri et ajuste les paramètres en fonction de ce qui est acceptable pour lui. Et clairement ils lui apportent leur soutien », a récemment glissé Steve Nash au sujet de l’apport du staff de la franchise au cours de ce mois de compétition pas comme les autres pour Kyrie Irving.

Dans une étude universitaire réalisée en 2013 sur l’impact du Ramadan sur les athlètes, le médecin Roy Shepard a pourtant démontré que les problèmes médicaux liés au jeûne du Ramadan étaient « peu nombreux La performance d’un exercice anaérobie répété est perturbée, mais la puissance aérobie et la force musculaire montrent peu de changement pendant le Ramadan », avait-il notamment conclu dans ses recherches.

Enes Kanter avait de son côté glissé qu’il travaillait plus dur au niveau physique durant le Ramadan. D’autres athlètes de confession musulmane assurent qu’ils gagnent en concentration au cours de ce mois.

Sur ce point, Kyrie Irving va devoir encore s’améliorer un peu, lui qui a notamment perdu plus de trois ballons par match sur les 13 dernières rencontres. Il lui restera encore deux matchs pour montrer que rien ne vaut un bon jeûne afin de monter en régime à l’approche de grandes échéances en playoffs.