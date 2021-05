Elijah Bryant, prochaine recrue des Bucks

Les Bucks n’en finissent plus de modifier leur effectif depuis quelques semaines, et The Athletic confirme qu’ils vont engager Elijah Bryant, qui va débarquer du Maccabi Tel Aviv. Cela fait plusieurs jours que Milwaukee est sur sa piste, et la franchise serait donc parvenu à un accord pour le faire venir. Il faut savoir que cet arrière sorti de BYU en 2018 ne possède pas de clause de sortie dans son contrat, et les Bucks ont donc sans doute mis la main à la poche pour dédommager le club israélien. La NBA autorise à verser jusqu’à 750 000 dollars.

Conséquence de cette arrivée pour deux ans, les Bucks ont décidé de se séparer de Rodions Kurucs qui était arrivé de Houston dans les valises de PJ Tucker. Le Letton n’est jamais entré dans les plans de Mike Budenholzer, et sans doute que son avenir est en Europe.

Agé de 26 ans, Bryant connaît un peu les Bucks puisqu’il avait disputé les summer leagues sous leur maillot en 2019. Athlétique, il tournait cette saison à 10.9 pts, 3.3 rbds, 2.1 pds de moyenne. Ses pourcentages : 48% / 39% / 84%.