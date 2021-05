Face aux Wizards, les Raptors jouent leur dernière carte

C’est une sorte de Game 7 pour les Wizards et les Raptors qui va se jouer ce jeudi soir. Les deux équipes sont lancées dans la course pour le « play-in » et ce sont les premiers (30 victoires – 36 défaites) qui sont en meilleure posture avec leur 10e place à l’Est, la dernière qualificative.

Toronto est 11e (27-39) et accuse trois victoires de retard sur Russell Westbrook et sa bande. Il reste seulement dix jours de saison régulière et une défaite tuerait les espoirs des Raptors, avec un écart impossible ou presque à combler : quatre matches à remonter avec cinq rencontres à jouer…

« Je dirais que c’est probablement un peu notre dernière chance », assure Nick Nurse à l’AP. « Si on perd, ce sera sacrément compliqué de revenir ensuite. On le sait. Et on ne peut pas uniquement se concentrer sur eux, car il se peut qu’il y ait d’autres équipes à rattraper, mais une victoire nous laisserait dans la course, c’est certain. »

Nick Nurse pense sans doute à Indiana, 9e de l’Est, qui a encore 3.5 victoires d’avance sur ses troupes, mais il est vrai que comme les Raptors auront le « tiebreaker » sur les Wizards (Toronto a gagné les deux premiers duels) en cas d’égalité au classement, les champions 2019 peuvent légitimement s’imaginer doubler Bradley Beal et compagnie d’ici le 16 mai prochain.

« On a une chance, on a un coup à jouer », se réjouit Fred VanVleet. « Je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle d’être dans cette position et je sais aussi qu’il y a beaucoup de discussions autour de ce play-in, doit-il ou non exister… Mais on est dans cette situation et on doit désormais essayer de profiter de chaque opportunité. »

Surtout quand c’est la dernière de sauver sa saison…