LeBron James reste à l’infirmerie

Il avait prévenu qu’il n’était pas à 100%, et qu’il ne le serait peut-être plus de sa carrière. Malheureusement, LeBron James est contraint de rester aux soins pour surveiller sa cheville droite. Revenu en jeu la semaine dernière, la superstar des Lakers a ressenti une gêne face aux Raptors, et il n’avait pas joué face aux Nuggets lundi soir.

Selon ESPN, il a choisi de ne pas jouer les deux prochains matches face aux Clippers et aux Blazers, et il pourrait donc profiter d’une semaine de repos supplémentaire pour récupérer au mieux avant le finish et un calendrier plus clément pour les trois derniers matches : Houston, Indiana et La Nouvelle-Orléans.