Pandémie et engagement social : les Wizards ont marqué le coup avec leur photo officielle

La saison 2020/21 restera unique à bien des égards, que ce soit à travers la poursuite de l’engagement des joueurs en faveur de la justice sociale aux États-Unis ou le protocole sanitaire qui n’aura jamais quitté l’ensemble des 30 franchises de la ligue depuis la réouverture des complexes sportifs sur le sol américain.

Afin que les particularités de cet exercice ne soient pas oubliées ou mises de côté, les Wizards ont décidé d’innover sur ce qui restera comme leur photo d’équipe officielle pour la saison 2020/21. À la suite d’une décision pris collégialement, les joueurs de Washington ont ainsi troqué leurs tenues habituelles de match pour des t-shirts noirs contenant chacun un mot : « Égalité », « Justice » ou « Responsabilité ».

« La signification de cette année dépasse le cadre du basket », a déclaré Russell Westbrook, qui portait pour l’occasion un t-shirt avec l’inscription « Responsabilité ». « Cette année a globalement été difficile pour tout le monde. Je pense que c’est super qu’en tant qu’équipe, nous fassions quelque chose d’un peu différent. Il y a une signification importante derrière ces t-shirts. Je suis reconnaissant de faire partie de la première équipe à faire quelque chose comme ça depuis que je suis dans la ligue ».

Une deuxième photo a été prise aux côtés de l’ensemble du personnel en charge de la gestion du protocole sanitaire et aux tests quotidiens des joueurs et du staff. Des photos individuelles de chaque joueur ont également été prises, une grande première qui en inspirera peut-être d’autres. C’est en tout cas ce qu’espère Bradley Beal.

« C’est sans aucun doute un moment important pour nous », a-t-il souligné. « Évidemment, nous sommes une équipe et nous faisons tout ensemble. Mais nous sommes aussi des citoyens de ce pays et de ce monde. Il s’agit pour nous de choisir quelques mots auxquels on veut s’accrocher, que nous respectons en tant qu’hommes et coéquipiers. J’espère que le reste du monde pourra suivre le mouvement et faire de même ».