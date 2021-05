Duncan Robinson devient le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 500 paniers à 3-points en carrière

Il ne manquait que quatre paniers derrière l’arc à Duncan Robinson pour passer un nouveau cap et devenir le joueur le plus rapide de l’histoire de la NBA à atteindre les 500 paniers à 3-points réussis en carrière. C’est chose faite depuis cette nuit, suite à la victoire face aux Cavs dans laquelle le sniper floridien a inscrit 20 points, à 6/9 de loin, scellant son record en troisième quart-temps en ne touchant que la ficelle.

Avec seulement 152 matchs NBA au compteur, il explose ainsi le record de Luka Doncic, qui avait eu besoin de 187 matchs. Précurseur dans le domaine, Stephen Curry avait quant à lui dû attendre sa quatrième saison !

« C’est une marque impressionnante quand on y pense. Ça récompense la masse de travail accomplie pour développer sa capacité à shooter, en mouvement, sous la contrainte, à évoluer face à différentes couvertures, et aux « scouting reports » visant à essayer de l’éloigner de ses spots », a rappelé Erik Spoelstra, son arrière ayant connu une légère baisse de régime suite aux adaptations des défenses adverses cette saison. « Ça récompense aussi ses coéquipiers qui travaillent beaucoup pour lui procurer des tirs ouverts, à commencer par Bam Adebayo, qui se démène pour le mettre en bonne position et Jimmy Butler, qui attire souvent les défenses et lui ouvre des espaces. Mais c’est vraiment impressionnant qu’il ait accompli ça aussi vite ».

Le symbole d’une époque

Ce record symbolise aussi l’évolution du jeu sur les dix dernières années, à en voir le reste du casting dans cette catégorie (199 matchs pour Damian Lillard, 208 matchs pour Donovan Mitchell et 214 pour Klay Thompson et Buddy Hield). Duncan Robinson en est bien conscient, et c’est ce qui l’aide aussi à garder les pieds sur terre.

« Je bénéficie clairement de notre époque. Je dis souvent que si j’étais né vingt ans plus tôt, je n’aurais probablement jamais joué en NBA. C’est une aptitude qui est valorisée, mais ce que j’adore ici à Miami c’est qu’on me laisse être moi-même », a-t-il déclaré. « Je suis reconnaissant. C’est clair que je ne m’attendais pas d’atteindre ce genre de reconnaissance ou de record, C’est un honneur, mais j’essaie de rester mesuré et de mettre les choses en perspective. Je suis sûr que quelqu’un va arriver un jour et non pas prendre 85% de ses shoots derrière l’arc mais 95%, et ce record ne vivra pas longtemps. Donc c’est difficile pour moi de m’enflammer ».