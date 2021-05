Une chance à saisir pour Sekou Doumbouya

Avec ses 4 points et 2 rebonds en 14 minutes sur ses 49 premiers matchs, Sekou Doumbouya n’a clairement pas vécu la saison sophomore qu’il envisageait. Barré par Jerami Grant et même parfois Saddiq Bey quand ce dernier est décalé en 4, le Français joue six minutes de moins par rapport à l’année dernière.

À son avantage face aux Mavericks

Mais lors de la défaite des siens jeudi soir face aux Mavericks, Doumbouya en a profité pour battre son record de points sur la saison avec 14 unités. Titularisé pour la cinquième fois cette année, le Franco-guinéen a saisi sa chance.

« Il n’y a pas beaucoup de minutes disponibles au poste 4 mais il en a profité » appréciait son coach avant la rencontre en conférence de presse. « Il a eu des petits problèmes de commotion cérébrale. Il a fait des allers-retours. Sur ces 10 derniers matchs, on veut lui donner beaucoup de temps de jeu pour qu’il joue bien et se remette dans le rythme. »

Et ce fut une réussite puisqu’il a bénéficié de son plus gros temps de jeu contre Dallas avec 29 minutes plutôt bien rentabilisées avec un 5 sur 10 aux tirs, mais 1 sur 5 à 3-points. « J’ai toujours dit qu’il se déplaçait très bien sur le terrain. C’est une qualité importante en NBA et il a du talent pour ça » poursuit son coach. « C’est un bon tireur à 3-points même s’il a raté quelques tirs ouverts, mais j’ai trouvé qu’il avait pris de bons tirs dans l’ensemble. Il a eu l’opportunité et il en a profité. »

Seul rescapé des Pistons 2019-2020

Très rapide et mobile pour quelqu’un de son gabarit (2m03 pour 104kg), le natif de Conakry gagne essentiellement ses minutes grâce à son activité, et non pour ses tirs. « Il est solide défensivement. C’est un jeune homme costaud. Son physique est prêt. J’ai trouvé qu’il était arrivé très affuté au camp d’avant-saison. Je ne sais pas quel est son poids, ni son taux de masse graisseuse mais il doit s’assurer de rester comme ça. Il est dans une forme optimale pour faire ce qu’il fait de mieux, c’est à dire courir. »

Seul rescapé de l’effectif de la saison passée, et malgré ses 20 ans, l’ancien limougeaud n’hésite pas à donner de la voix. « Il fait partie de ceux qui s’expriment le plus. Il était déjà là l’année dernière donc il comprend notre système. Parfois je le vois expliquer des schémas à ses coéquipiers et c’est très bien de voir ça » conclut Casey. « C’est l’un de nos joueurs les plus intelligents sur le terrain. Il sait ce qu’il faut faire même s’il ne le fait pas tout le temps mais il sait ce qu’il se passe et il parle beaucoup sur le terrain. »

Avec un Jerami Grant économisé dans cette fin de saison sans enjeux, Sekou Doumbouya a une vraie carte à jouer pour s’affirmer dans la rotation de Detroit.