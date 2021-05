Les Sixers gardent Anthony Tolliver

Ce week-end, Anthony Tolliver arrive au terme de son second contrat de dix jours avec les Sixers, et ces derniers doivent donc prendre la décision de le conserver ou pas pour le reste de la saison. The Athletic a la réponse puisque nos confrères révèlent que la franchise de Philadelphie va bien garder l’intérieur-shooteur.

Depuis son arrivée chez les Sixers, Tolliver n’a marqué huit petits points au total en six matches joués et dix minutes de moyenne. Mais sa présence est appréciée par son coach.

« Il a été bon », souligne Doc Rivers pour Sixers Wire. « Il est prêt quand on a besoin de lui et c’est ce qu’on lui demande. Il est intelligent, il sait où se placer, comment offrir des espaces. Il a été très bon pour nous. C’est génial d’avoir un vétéran avec soi qui peut aider quand je veux apprendre des choses aux jeunes. »

S’il n’a que peu de chances de véritablement jouer en playoffs, l’intérieur de bientôt 36 ans (le 1er juin prochain) n’en fait pas une affaire pour autant. Il est conscient que son rôle dans cette équipe est davantage dans le vestiaire et moins sur le parquet.

« Je suis dans une situation où l’idée c’est surtout de gagner et de viser le titre », expliquait-il, à NBC Sports, quand il a signé son premier contrat de dix jours. « J’ai mis ma famille à l’abri financièrement, donc je n’essaie pas de décrocher plus d’argent ou un contrat. Je suis là pour gagner et m’amuser. Cette équipe est déjà compétitive, elle n’a pas besoin de moi pour ça. Je suis là pour aider, apporter mon expérience et mon leadership. »