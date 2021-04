Playoffs : fin de série pour Houston

Les playoffs auront donc rimé avec James Harden pour les Rockets. Car avec la victoire des Spurs face aux Pistons, Houston (comme Minnesota) est désormais officiellement éliminé de la course au « play-in » et aux playoffs.

C’est une première depuis 2011/12 pour les Rockets, soit la saison avant l’arrivée du barbu dans le Texas.

Et si des espoirs étaient encore permis jusqu’à début février, la blessure de Christian Wood a tout bouleversé puisque les Rockets, 10e de l’Ouest le 5 février dernier, ont alors perdu 20 matches de suite ! « C’est évident qu’on a traversé plus d’adversité que quiconque en NBA », assure Stephen Silas au Houston Chronicle.

Cette série de huit qualifications consécutives, la plus importante de l’histoire de la franchise, était également la plus longue de la ligue après l’arrêt de celle historique (22 de suite) des Spurs la saison passée. L’été dernier, San Antonio avait raté les playoffs pour la première fois depuis 1997 !

Les plus longues séries encore en vie sont donc celles de Toronto (actuellement en danger) et Portland, avec sept participations d’affilée, puis celle de Boston avec six qualifications de rang.