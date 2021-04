Saison terminée pour Deni Avdija

Même s’ils restent sur six victoires de suite et qu’ils sont désormais en position de barragiste à l’Est, c’est une nouvelle dont les Wizards se seraient bien passés : Russell Westbrook et ses coéquipiers vont devoir terminer la saison sans Deni Avdija, blessé à la cheville.

Moins d’une minute avant la mi-temps de la rencontre face aux Warriors, l’Israélien s’est mal réceptionné après un lay-up manqué, et c’est le staff médical qui est intervenu pour l’aider à se relever, alors qu’il est sorti sur terrain sur un fauteuil roulant.

Les radios effectuées sur place ont donné un premier verdict : le rookie israélien souffre d’une fracture de la cheville droite, et en attendant la prochaine IRM pour connaître l’état des ligaments, il sait déjà qu’il en a pour deux à trois mois d’absence.

C’est une mauvaise nouvelle pour la franchise de DC qui jouait son meilleur basket de la saison en avril, et qui doit déjà se passer de Thomas Bryant depuis plusieurs mois, et de Rui Hachimura depuis deux rencontres.

Titulaire à 31 reprises

Auteur d’une saison à 6 points et 5 rebonds, Deni Avdija a connu une saison typique d’un rookie composée de hauts et de bas. Souvent titulaire, l’ailier avait gagné sa place aux côtés de Russell Westbrook et de Bradley Beal.

Malheureusement pour lui, le 9e choix de la Draft 2020 ne connaitra pas ses premiers playoffs cette année.

« C’est tellement dur pour lui parce que je suis quasiment sûr qu’il va être indisponible pendant un long moment. C’est vraiment dur. Pour moi, qui suis déjà passé par là, une blessure à la cheville, c’est l’une des pires choses » a témoigné Daniel Gafford chez ESPN.

Lui aussi sujet à de nombreuses blessures durant ses premières années chez les pros, Bradley Beal sait ce que va endurer son coéquipier. « Mon conseil serait le même que je m’étais donné à moi-même quand j’étais rookie : ‘Découvre les limites de ton corps qui est en train de changer. Il va y avoir des hauts, des bas et beaucoup de choses que tu ne peux pas contrôler. Reste positif, sache que tu peux revenir de ça en étant meilleur’. »