Malgré la défaite à Denver, Ja Morant est très fier de ses troupes

« On peut jouer face aux meilleures équipes de cette ligue. Je ne dis pas qu’on n’avait pas cette confiance, ou qu’on ne pensait pas pouvoir le faire, mais ça nous montre qu’on peut être compétitif face aux meilleurs. »

S’il était encore nécessaire de démontrer l’état d’esprit des Grizzlies, le match de la nuit a servi de piqûre de rappel, et les Nuggets ont bien failli en faire les frais. Malgré les absences de joueurs majeurs comme Dillon Brooks et Jonas Valanciunas, c’est bien Memphis qui a mené les débats, comptant 12 points d’avance à l’entrée du « money-time ».

Les hommes de Taylor Jenkins ont ensuite eu deux chances de rafler la mise, avec un 3-points ouvert de Grayson Allen en fin de quatrième quart-temps et un drive de Ja Morant à l’issue de la première prolongation. Sans succès.

Les joueurs changent, la philosophie reste

Puni par Nikola Jokic dans la deuxième prolongation, Memphis peut toutefois être fier du visage affiché par son groupe. C’est en tout cas le discours qu’a délivré Ja Morant après la rencontre, tenant à féliciter ses coéquipiers afin d’évacuer toute frustration après un tel scénario.

« On reste sur ce qu’on a prêché depuis le début de saison, cette mentalité où chacun doit être prêt à remplacer l’autre quand on fait appel à lui », a-t-il ajouté. « On ne peut pas contrôler les blessures, qui peut jouer ou pas. On doit faire avec ce qu’on a et jouer notre style de basket, ce qu’on a fait ce soir, même si on a échoué de peu ».

Même s’il a beaucoup scoré, Ja Morant n’a pas rechigné à offrir le potentiel ballon de la gagne à Grayson Allen à la fin du quatrième quart-temps pour un 3-points complètement ouvert dans le corner. C’est aussi ce qui fait la force des Grizzlies, les statuts et les egos restent au vestiaire, avec pour objectif de booster la confiance de tous.

« Qui a bien joué, qui n’a pas bien joué, tout ça n’a pas d’importance. Si trois gars viennent sur moi et que j’ai un coéquipier ouvert dans le corner, je lui passe le ballon pour un tir ouvert plutôt que de jouer pour moi. Je me fiche de savoir s’il reste sur un 0/20 au tir ou 9/9, je passe le ballon avec pleine confiance, pour qu’il mette son tir ».

Un groupe bientôt au complet ?

Si Grayson Allen (24 points) n’a pas été le héros du match, son apport croissant est indéniable depuis le début du mois d’avril (16.5 points en moyenne) et d’autres joueurs incarnent également cette « next-man up mentality ».

Comme par exemple De’Anthony Melton, auteur d’un gros match pour son retour de blessure (25 points, 8 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions), ou encore le rookie Xavier Tillman, titulaire à la place de Jonas Valanciunas, qui a rendu 18 points et 14 rebonds face à Nikola Jokic.

« J’ai aimé la façon dont il s’est battu. Jokic est un gros morceau, dans la course pour le titre de MVP », a-t-il souligné. « Je suis très fier de lui, je lui ai dit qu’on avait tous vraiment confiance en lui. On sait qu’il va se battre en défense et de pouvoir scorer 18 points et prendre 14 rebonds, avec pour mission principale de contenir Nikola Jokic, c’est énorme. Tout le mérite lui revient. On va continuer de le pousser à travailler pour progresser et de l’inciter à jouer comme il le fait actuellement ».

Ce qui pousse Ja Morant à rester positif, c’est aussi la perspective de voir l’infirmerie se vider enfin.

Au-delà de la paire Brooks-Valanciunas, Jaren Jackson Jr. a notamment changé de statut avant la rencontre pour la première fois de la saison, passant de « out » à « doutbful », ouvrant de nouvelles perspectives pour la fin de saison et potentiellement le « play-in »… et les playoffs ?