Nick Young et Gilbert Arenas réunis en BIG3

Coéquipiers à Washington pendant un peu plus de trois ans, entre 2007 et 2010, Gilbert Arenas et Nick Young vont se retrouver au sein de la même équipe en BIG3, l’été prochain. Le tandem constituera en effet l’une des attractions du tournoi 3×3 de l’ancien rappeur Ice Cube, même si le premier sera sur le banc.

Leur collaboration aux Wizards avait en effet été explosive, au sens propre comme au figuré, puisque la franchise avait notamment été marquée par l’épisode des armes à feu retrouvées dans le vestiaire de DC qui avait causé la suspension de Gilbert Arenas pour le reste de la saison 2009/10.

Capitaine il y a deux ans, Gilbert Arenas va donc prendre la place de Rick Mahorn sur le banc, et on ne connaît pas encore les noms des futurs coéquipiers de Nick Young. Début des hostilités le 10 juillet avec 12 équipes sur la ligne de départ, réparties sur deux sites, à Las Vegas et à la Nouvelle Orléans.