Suns – Wizards : un gros coup d’accélérateur a suffi

Coupés dans leur série de sept victoires de rang par la défaite face aux Clippers, les Suns repartent de l’avant face à Washington. Devin Booker et Chris Paul mettent leur équipe sur les bons rails avec un 10-2 d’entrée. Mais Raul Neto et les Wizards reviennent à hauteur et reprennent même les devants avec Daniel Gafford, de retour de blessure, au rebond offensif.

Grâce à une adresse supérieure (12/22 pour 54%), Washington remporte le premier quart d’une courte tête (29-27), avec un nouveau panier de Gafford sur le buzzer. En face, Phoenix est encore maladroit, de loin notamment à 1/8.

Bien que privés de Bradley Beal, ménagé après son exploit de la veille, les Wizards jouent toujours aussi crânement leur chance en deuxième quart, en prenant +5 derrière les accélérations de Ish Smith, qui conclut un joli layup aérien dans le trafic. Les Suns vont cependant recoller avant de reprendre le contrôle grâce à Paul qui sert bien Ayton pour le dunk, avant une superbe passe à une main de Booker qui traverse le terrain pour le layup de Mikal Bridges.

Jae Crowder marque à 3-points avant la pause et Phoenix est devant, là aussi d’une courte tête seulement (57-55). À 14 unités, Neto est le meilleur scoreur du match à la mi-temps, devant les 10 points de Booker, à 5/13 aux tirs, seul joueur de Phoenix à la dizaine. Maladroit à 3/10, Westbrook remplit encore la feuille de stats avec 6 points, 9 passes et 7 rebonds.

+20 dans le 3e quart-temps

Les Suns reviennent avec de meilleures intentions et passent un 13-3 d’entrée de jeu. Booker ouvre la voie de deux tirs extérieurs avant que Bridges et Ayton y aillent de leur attaque du cercle. Westbrook pique bien un ballon qu’il convertit rapidement en layup mais Booker réplique d’un nouveau 3-points. Et il remet le couvert pour Bridges, avec une nouvelle passe à terre qui lui donne le sourire !

Phoenix a fait le break, alors à +21 au tableau d’affichage, sur un 28-9 depuis la mi-temps. Malgré Neto qui ajoute 10 points dans la période pour arriver à 24 unités au total, Washington a craqué en troisième quart (44-24). Derrière 17 de ses 27 points de Booker, l’écart est fait avant la dernière ligne droite (101-79).

Chris Paul est lancé cinq minutes en dernier quart-temps, pour 5 points, avant que Monty Williams n’ouvre définitivement son banc à ses remplaçants. Jevon Carter en profitera pour scorer 11 de ses 14 points en quatrième quart dans une fin de match pour du beurre. Phoenix boucle l’affaire sans sourciller (134-106) avec huit joueurs à 10 points et plus dont Paul (13 points, 10 passes) et Ayton (14 points, 10 rebonds) en double-double.

En face, Russell Westbrook finit encore en triple-double à 17 points, 14 passes, 11 rebonds… mais c’est encore un exploit statistique qui sonne creux avec la défaite au bout.