Draft 2021 : l’explosif Ayo Dosunmu va également se présenter

Il aurait pu se présenter l’an dernier mais Ayo Dosunmu a préféré rester une saison de plus à Illinois pour progresser et répondre aux doutes des équipes NBA, notamment sur son efficacité à 3-points.

Résultat : le meneur a réussi une fantastique saison, à 20.1 points, 6.3 rebonds et 5.3 passes décisives de moyenne avec les Fighting Illini. Depuis Evan Turner en 2010, aucun joueur en NCAA n’avait d’ailleurs compilé plus de 20 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne sur une campagne universitaire…

De quoi permettre à Ayo Dosunmu de recevoir le trophée Bob Cousy, qui récompense le meilleur meneur de NCAA.

Globalement annoncé au premier tour de la Draft, il est vu comme l’un des meilleurs « two-way guard » de la promo, ses qualités athlétiques et sa vitesse lui permettant de peser des deux côtés du terrain. Les questions se posent par contre sur son tir à 3-points, qui est certes passé de 29.6% à 38.6% cette saison, mais qui demande confirmation, et sur ses prises de décision, qui en font davantage un « combo guard » qu’un pur meneur de jeu.

« Ce qui me fait penser que je suis prêt pour la NBA, c’est que l’année dernière, je suis passé par le processus de Draft et j’ai eu énormément de retours de presque toutes les équipes NBA », explique-t-il sur ESPN. « Je voulais juste transformer ce qu’ils disaient en critiques constructives et j’ai travaillé. J’ai amélioré à peu près toutes mes statistiques offensives et défensives. J’ai pris trois ou quatre kilos. Merci à Coach Fletch [Adam Fletcher]. Nous avons beaucoup travaillé dans la salle de musculation. Les entraîneurs m’ont aidé chaque jour, avec de longues nuits au gymnase. Je pense simplement que je vois mieux le jeu. Je vois le jeu bien différemment en tant que junior à 21 ans. J’ai beaucoup travaillé grâce à la vido, c’est ce qui me fait croire que je suis prêt pour la NBA. »