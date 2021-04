Troy Brown Jr, nouvel avocat de la défense à Chicago

Victime de la concurrence cette saison chez les Wizards, Troy Brown Jr. a été envoyé vers Chicago le soir de la « trade deadline ». Un changement d’équipe accueilli comme un cadeau puisqu’il joue plus depuis qu’il est arrivé dans l’Illinois (19 minutes par match contre 13 avec Washington).

« Je suis heureux », a-t-il confié à NBC Sports. « Pour le simple fait de pouvoir apporter quelque chose sur le terrain, de pouvoir avoir un impact sur le match. Billy Donovan va être très satisfait comme ça. »

L’ailier sait comment contenter son entraîneur puisqu’il n’a qu’une consigne à remplir. « Le premier jour où je suis arrivé, j’ai parlé au coach. Il m’a dit : « J’ai besoin de défense en ce moment ». Le plus dur, à Washington, c’était que je ne savais pas ce qui allait me permettre de rester sur le parquet. Les points, les passes, les rebonds… C’était dur de trouver. La défense, ça reste une histoire de fierté et d’effort. J’essaie d’apporter mon énergie. »

Dimanche soir, il s’est fait remarquer dans ce domaine avec sa prestation face à Kyrie Irving. L’ancien des Wizards a réussi à limiter le meneur de jeu des Nets à un 1/5 au shoot quand il a défendu sur lui. C’est le secteur de jeu où le joueur est le plus attendu. Le reste (il tourne à 6 points de moyenne à Chicago) est visiblement accessoire.

« Non », répond Troy Brown Jr. quand on lui demande si Billy Donovan lui a parlé d’en attendre plus de lui. « Et je pense qu’on n’a pas besoin de plus que ça pour l’instant. Je n’ai pas à prendre beaucoup de tirs ni à faire beaucoup sur le parquet. Je vais faire plusieurs choses naturellement car je suis polyvalent, mais on a des joueurs qui peuvent marquer. Mon boulot, c’est d’apporter de l’énergie et de défendre. »