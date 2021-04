Les Celtics veulent jouer davantage sur Evan Fournier

Il avait débuté sa carrière aux Celtics par un 0 sur 10 aux tirs, et cette nuit, face aux Hornets, il a enchaîné un 10e 3-points de suite ! Certes, c’est à cheval sur deux matches, mais Evan Fournier a trouvé la mire, et cette nuit encore, face à Charlotte, il a brillé par son adresse avec 17 points en 21 minutes avec un 4 sur 5 à 3-points, pour aller avec ses 6 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre !

En fait, l’ancien du Magic va rater son seul 3-points du match dans le dernier quart-temps, et Brad Stevens est très enthousiaste, et même un peu frustré de ne pas assez s’appuyer sur le Français.

« On avait fait du bon boulot l’autre soir pour le trouver quand il s’était lancé, et on aurait sans pu le faire davantage ce soir, même s’il n’a joué que 21 minutes » a expliqué le coach des Celtics en conférence de presse. « Il fait beaucoup de choses, et d’abord, c’est un gars qui sait marquer des points. L’adversaire le sait, et ils avaient collé l’un de leurs meilleures défenseurs sur lui et forcément, ça a eu un impact. »

Il n’empêche qu’Evan Fournier est très efficace comme 6e homme avec donc 17 points et 6 passes en 21 minutes. L’ancien d’Orlando termine avec un +/- de +24, soit le meilleur du match. « C’est un super joueur, et on savait qu’il allait s’adapter » résume Kemba Walker, tandis que Brad Stevens insiste pour que l’équipe joue davantage avec lui.

« Il a été super ces deux derniers matches, et je pense vraiment qu’on doit travailler pour lui offrir plus de tirs que ce qu’il a pour l’instant. Mais il ne va rien forcer. C’est un bon joueur, il sait comment jouer et faire le bon geste. »