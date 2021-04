Reprise en douceur pour Killian Hayes

Difficile de trouver des points positifs dans la prestation des Pistons cette nuit tant les troupes de Dwane Casey ont subi la loi des Knicks, vainqueurs 125-81 à la Little Caesars Arena. De nature optimiste, le coach de Detroit a toutefois souligné le retour à la compétition attendu de Killian Hayes, 7e choix de la franchise du Michigan et touché à la hanche depuis trois mois.

Le joueur formé à Cholet n’a pas marqué en 20 minutes de jeu (0/3) et s’est montré plutôt discret (5 rebonds, 3 passes décisives, -26 au +/-), mais l’essentiel était ailleurs pour Dwane Casey, qui compte bien profiter du mois et demi de compétition restant pour replonger Killian Hayes dans le grand bain.

« C’est son cadeau en ce moment, il a de nouveau pu jouer. Personne ne peut dire grand-chose sur sa performance. Il ne va pas revenir et être à 100 % dès le départ. Il doit retrouver sa condition physique. C’est une bonne première étape ».

Une vingtaine de matchs pour convaincre

Killian Hayes peut effectivement être soulagé après n’avoir ressenti aucune douleur et se concentrer à présent sur la fin de saison.

« Je me suis bien senti. Ça faisait longtemps que je n’avais pas été sur le terrain avec mes coéquipiers. Ça fait du bien d’être de retour », a-t-il déclaré. « C’était beaucoup d’excitation, beaucoup d’adrénaline et aussi un peu de nervosité parce que ça faisait un moment. Dans l’ensemble, j’étais simplement heureux d’être de retour sur le terrain ».

De l’eau a coulé sous les ponts depuis la chute de Killian Hayes à Milwaukee le 4 janvier et les cartes ont été redistribuées à la mène, entre le départ de Derrick Rose, l’arrivée de Cory Joseph, l’apport de Frank Jackson et l’éclosion de Saben Lee, sans oublier Dennis Smith Jr qui effectuait lui aussi son retour cette nuit. Autant dire que Killian Hayes va devoir se battre pour obtenir du temps de jeu.

« Si tu es bon, tu gagnes du temps de jeu. On les mettra dans le bain et on verra ce qu’ils feront. Mais juste parce ce qu’ils sont disponibles ne signifie pas qu’ils vont rester sur le terrain et pouvoir faire des bêtises, ne pas jouer dur. Si tu es disponible, tu dois d’abord gagner ton temps de jeu », a rappelé Dwane Casey.

Même si les Pistons sont derniers à l’Est, la fin de saison ne sera pas sans enjeu…