Gary Trent Jr, un record ne suffit pas

Les Raptors continuent de couler mais ce n’est pas la faute de Gary Trent Jr. Hier soir, le nouvel arrière titulaire de Toronto a tout simplement réalisé sa meilleure performance offensive en carrière, avec 31 points à 12/23 aux tirs, dont 6/11 à 3-points, mais ça n’a pas suffi face à la classe biberon du Thunder.

Chaud comme la braise en début de match, à 8/10 aux tirs à la mi-temps pour 20 points ultra efficaces, Gary Trent Jr. a perdu la main en fin de partie, tombant à 4/13 en deuxième mi-temps. Malgré tout, c’est bien lui qui a piqué le cuir dans les mains de Théo Maledon avant d’inscrire un 3-points au buzzer du 3e quart, pour maintenir l’espoir.

« Il a joué avec un super état d’esprit »

« Il y a eu un peu de cette bonne activité défensive qu’on aimerait voir encore plus. C’était une bonne lecture de sa part », se félicitait Nick Nurse. « Plus tôt dans le match, Maledon avait réussi à s’échapper à 100 à l’heure donc on lui avait demandé de ne pas le laisser prendre le ballon en fin de quart-temps. Il l’a bien fait avec une interception et un tir difficile derrière. »

Mais, à 6/25 aux tirs en dernier quart, les Raptors n’ont pas tenu le choc face à la jeunesse et la fougue du Thunder. N’empêche, comme Fred VanVleet le reconnaissait aisément après le match, ça fait du bien de voir un peu de fraicheur dans cette saison bien triste de Toronto.

« Il a bien joué. Il a rentré des gros tirs. Il a commencé très fort, il a eu la main chaude et il a plus ou moins porté notre attaque sur ce match. Le coach a mis en place beaucoup de systèmes pour lui et il en a bien profité. Il a joué avec un super état d’esprit et a rentré ses tirs. »

« Je veux donner de l’énergie, pas en prendre »

Pour son quatrième match sous ses nouvelles couleurs, Gary Trent Jr. pensait bien enfin goûter à la victoire mais son effort a été vain. Il ne perd cependant pas espoir, ça va venir… En pleine saison, et en déplacement, pas facile de créer une alchimie avec ses coéquipiers.

« Ça vient avec le temps qu’on passe tous ensemble avec les gars », a-t-il réagi après sa grosse performance. « Ce matin par exemple, on a pu faire un shootaround et j’ai pu apprendre certains systèmes, voir ce que les gars préféraient faire sur certaines situations, leurs « go-to moves », où me placer sur certains systèmes… À mesure qu’on peut passer du temps et que je m’habitue à l’équipe, on va pouvoir avancer. »

Passé d’une équipe solidement dans la course aux playoffs à l’Ouest, à une autre à la dérive dans la conférence Est, Gary Trent Jr. aura probablement besoin d’un temps d’adaptation pour ajuster ses attentes pour la fin de saison. En tout état de cause, après avoir dû patienter une saison et demie sur le banc des Blazers avant de percer, il veut profiter à fond de cette nouvelle opportunité à Toronto.

« Je veux aider de toutes les manières possibles. Apporter de l’énergie, jouer dur chaque minute, encourager les gars… Tout le monde progresse à chaque match, on fait la vidéo pour corriger les erreurs. J’arrive dans une nouvelle situation ici et je veux donner de l’énergie, pas en prendre. »