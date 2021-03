Le duo Mike Conley – Donovan Mitchell peut servir de modèle aux Cavaliers

Lundi soir, les Cavaliers ont pu observer tout ce qui les sépare encore du Jazz puisque les leaders de la ligue ont complètement écrasé les jeunes de Cleveland (114-75). Le Jazz est au sommet de son basket depuis le début de saison alors que les Cavaliers sont de leur côté toujours en (re)construction.

Néanmoins, la puissance du duo Mike Conley – Donovan Mitchell peut donner des bonnes idées à J.B. Bickerstaff. Le profil des deux All-Stars surtout.

« On a tendance à définir les joueurs par leur poste », constate Quin Snyder au Plain Dealer. « Pour ces deux-là, ils peuvent chacun créer pour les autres, passer et marquer. Ils apprennent à jouer l’un pour l’autre. Ils observent celui qui a l’avantage selon les moments. Cet altruisme les relie et les rend si efficaces. »

Deux extérieurs de 1m85, qui aiment porter la balle et peuvent marquer, cela rappelle forcément Darius Garland et Collin Sexton. Comme Mike Conley, le premier est dans le rôle du meneur, quand le second est davantage dans celui de Donovan Mitchell en étant plutôt un arrière scoreur.

« Pour ce qui est d’un backcourt, oui, on peut s’en servir comme modèle », confirme le coach des Cavaliers. « Conley et Mitchell peuvent marquer de tellement de façons différentes, ils sont décisifs à tous les niveaux : près du cercle, à mi-distance ou à 3-pts. Conley a un des meilleurs floaters de la ligue et Donovan est très fort à la finition. Ils sont très énergiques. Ils ont appris à jouer ensemble, à se donner de l’espace. Ils aiment avoir le ballon, mais ils savent donner des positions à l’autre. Ils ont grandi collectivement. »

Comme à Utah donc, ce sont les deux extérieurs qui dictent l’attaque de Cleveland, avec moins de réussite pour l’instant. Garland (21 ans, deux saisons) et Sexton (22 ans, trois saisons) doivent construire leur alchimie.

« On a besoin que ces deux-là soient efficaces », assure J.B. Bickerstaff. « Il est nécessaire que leurs possessions soient bien utilisées. On ne peut pas en perdre ou en gâcher. C’est la clé dans le duo du Jazz : ils sont extrêmement efficaces. Mais nos joueurs apprennent encore à jouer, à savoir comment appréhender les défenses, comment impliquer les coéquipiers et choisir les positions. Comme Mitchell et Conley, nos jeunes vont trouver la solution. »