Luka Doncic honoré par le Real Madrid

Arrivé au club à l’âge tendre de 13 ans, Luka Doncic a fait les beaux jours du Real Madrid durant six saisons, chez les jeunes puis chez les pros, avant de franchir l’Atlantique pour rejoindre la NBA et les Dallas Mavericks.

Sous la tunique madrilène, le prodige slovène a soulevé sept trophées en 216 matchs avec l’équipe A, dont un titre en Euroleague, une coupe Intercontinentale, trois couronnes nationales et deux Copa del Rey.

Vantant toujours les mérites de son club formateur partout où il passe, Luka Doncic est officiellement devenu « membre honoraire » du Real Madrid hier, (avec le pilote automobile Carlos Sainz) après une annonce du club.

« Le Real Madrid C.F. veut publiquement exprimer sa reconnaissance des carrières de deux personnes importantes du monde du sport, qui sont des modèles de nos valeurs et démontrent leur attachement au Real Madrid et leur passion pour notre club au quotidien. »

Phénomène inédit de précocité, Luka Doncic reçoit cette distinction, la plus haute distinction possible, en ayant passé quatre saisons seulement au sein de l’équipe A du Real (en Liga ACB) et trois campagnes d’Euroleague (dont la première est très anecdotique).

Outre le coup de pub évident pour le club merengue, le Real Madrid renforce également ses chances de récupérer Luka Doncic si ce dernier veut éventuellement boucler sa carrière par un retour à la case départ…