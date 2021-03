Podcast Hype x Basket USA | L’année de Damian Lillard comme MVP ?

Si dans l’Utah, certains se souviennent que le facteur passait toujours à l’heure, dans l’Oregon, Damian Lillard est le maître du temps. À 30 ans, le natif d’Oakland est sous contrôle, et il n’a peut-être jamais aussi bien joué, et son leadership, déjà exceptionnel, a atteint de nouveaux sommets avec les absences de CJ McCollum et Jusuf Nurkic.

Cinq fois All-Star et alors que Portland pointe à la 6e place de l’Ouest, le meneur des Blazers n’aime pas les superteams, et il est bien parti pour être fidèle à sa franchise pour toute sa carrière. « Si l’équipe décide de m’échanger, je ne peux pas le contrôler. Mais je n’aime pas forcer les choses » a-t-il répété.

Ses 50 points et 10 passes décisives combinés le 17 mars dernier dans la victoire face aux Pelicans ont notamment marqué les esprits, et on peut légitimement se poser la question de savoir s’il peut-être élu MVP. Sans oublier évidemment ses qualités de « clutch player », qui ne sont plus à démontrer.

D’ailleurs, avec quatre secondes à jouer, à qui donneriez-vous le ballon ? Kevin Durant, Kahwi Leonard, James Harden, Steph Curry… ou Damian Lillard ? C’est aussi à ça qu’on reconnaît un futur MVP…