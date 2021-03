Luka Doncic a trouvé son rythme de croisière et ça fait des dégâts

Après une première partie de saison en dents de scie, entre fatigue et frustration, Luka Doncic a trouvé ce niveau de jeu qui en faisait l’un des favoris pour le titre de MVP 2021. Bien dans son basket, le Slovène profite du retour en forme de Kristaps Porzingis pour avoir un peu plus de liberté, et depuis une dizaine de matches, c’est du très grand Doncic. Comme cette nuit, face à ses « ennemis » des Clippers, contre qui il cumule 42 points et 9 passes à 16 sur 28 aux tirs. Dans ce « double-header » aux allures de playoffs, Tyronn Lue avait carrément mis Marcus Morris dans le cinq de départ, et on se souvient que les deux s’étaient sérieusement accrochés lors des deux derniers playoffs.

Mais que ce soit Morris, George ou encore Leonard et Batum, aucun n’a réussi à freiner la star de Dallas la nuit dernière. « Dans l’ensemble, j’ai trouvé qu’on avait bien défendu même si Luka nous a mis le feu » expliquait le coach après le match. Le souci, c’est que lorsque Luka Doncic met le feu, il n’y a pas grand chose à faire.

« Il a marqué sur chaque possession ou presque » témoigne Max Kleber. « Il possède un talent, très, très rare, et je pense que ce soir, c’était le Luka Magic que tout le monde voit toute l’année. »

Paul George, une main au sol

Même Paul George, qui est l’un des meilleurs défenseurs à son poste, a pris cher face à la technique du Slovène. ESPN livre ainsi les stats de Second Synergy, et on apprend que Luka Doncic a planté 21 points à 70% face à Paul George, avec cinq passes et aucune balle perdue.

« J’ai trouvé qu’on avait très bien défendu » assure pourtant le Clipper. « Mais ils ont mis des tirs vraiment, mais vraiment difficiles, et ils ont réussi quelques actions vraiment, mais vraiment importantes. »

Comme ce floater de Luka Doncic dans le « money time » avec un Paul George obligé de mettre une main au sol pour éviter la chute. Un beau cassage de chevilles et Luka Doncic célèbre son panier avec le public comme si Dallas venait de gagner le match. Moins spectaculaire, ce fadeaway sur une jambe face à Markieff Morris, ou ce traditionnel stepback en sortie d’écran. Luka Doncic est bien dans son basket, et tout paraît simple, alors même qu’il n’est pas hyper véloce. C’est de la technique pure, le coup d’œil et le talent évidemment.

« On l’a trop laissé faire son stepback sur sa gauche, et il a pris ses aises » concède Kawhi Leonard. « Il a pris feu, il a mis ses tirs, et c’est difficile de fermer le robinet lorsqu’un super joueur déroule. »

Rick Carlisle en manque d’adjectifs

Dans les chiffres, Dallas reste sur 11 victoires en 14 matches, et sur cette période, Luka Doncic tourne à 30.5 points et 9.2 passes avec de beaux pourcentages : 50% aux tirs, 43% à 3-points. C’est dans ce secteur que le Slovène a vraiment changé de dimension. En début de saison, il prenait cinq tirs primés en moyenne, et en décembre il tournait à moins de 10% derrière l’arc. En mars, il prend plus de 10 tirs à 3-points à 39%.

Plus dangereux de loin, et même parfois de très loin, Luka Doncic fait monter la défense, et quand on connaît sa qualité sur le un-contre-un, ça devient très problématique pour les adversaires.

« Luka a été spectaculaire. Parfois, on manque simplement d’adjectifs pour décrire combien il est bon » avoue Rick Carlisle. « Mais il était exceptionnellement bon ce soir, et on avait besoin de chaque point, chaque rebond, chaque passe, et en défense, il a été très bon ».

C’est d’ailleurs ce que retient au final l’intéressé. Les Mavericks ont maintenu les Clippers à 89 points, et pour Luka Doncic, c’est très bon signe pour la suite. « Je pense que tout le monde a élevé son niveau de jeu. Tout le monde a très bien défendu. Ils inscrivent 89 points. Je pense qu’on a très bien défendu face à une équipe vraiment bonne. Ils possèdent une très grande défense, et ils possèdent de remarquables défenseurs. Lors de ces deux matches face à eux, on s’est donné à fond, et c’est comme ça qu’on sera prêt pour les playoffs si on y participe. »

Grâce à cette bonne série, Dallas s’est bien placé dans la course aux playoffs avec un bilan positif (21v-18) et une 8e place à l’Ouest, à seulement deux revers des Clippers, 4e.