Mark Cuban : « Nous n’échangeons pas Porzingis »

Mardi matin, Mark Cuban était invité du show Live Kelly & Ryan, et l’animateur n’a pas pu s’empêcher de l’interroger sur les rumeurs liées à Kristaps Porzingis. Ce n’est pas la première fois que le patron des Mavericks doit y répondre, et il persiste et signe : « Nous n’échangeons pas KP. Vous êtes les premiers à l’entendre. Cela n’arrivera pas. »

Des propos qui surviennent quelques jours après d’autres déclarations sur ses intentions d’ici la « trade deadline » prévue pour le 25 mars prochain.

« A moins qu’il ne s’agisse d’une star qui peut tout changer, je ne nous vois pas faire quoi que ce soit » a-t-il prévenu dans un podcast. « Donc, si quelqu’un décide de tout faire péter, OK, on discutera avec n’importe quoi au sujet de n’importe quel super joueur. En revanche, si c’est juste pour échanger un joueur contre un autre pour pas grand chose, je préfère miser sur la continuité. »

Cuban garde un oeil sur le marché au cas où une formation fait « une erreur » ou si un super joueur est disponible pour des raisons salariales. En tout cas, il assure que les échanges et les signatures de l’automne dernier étaient voulues, et non stratégiques en prévision de la prochaine intersaison.

« Les échanges et les changements n’étaient pas effectués pour préparer l’été prochain. Absolument pas. On voulait de la défense, on voulait de la dureté et c’est ce qu’on a obtenu. »