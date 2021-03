LaMelo Ball assuré de rester titulaire

La question a divisé les fans des Hornets depuis le début de saison : fallait-il titulariser LaMelo Ball au plus vite ou continuer de le faire sortir du banc pour apporter son impact et sa fraîcheur dans le jeu ? La blessure de Devonte’ Graham a quelque peu mis un terme au débat, et le petit frère de Lonzo Ball a ainsi pu débuter 15 de ses 35 derniers matchs sur la première partie de saison.

Comme l’a rappelé Devonte’ Graham, LaMelo Ball a été plongé dans le grand bain assez rapidement. Sa période d’essai s’étant avérée plus que convaincante, l’heure est sans doute venue pour lui de passer à la vitesse supérieure.

« Il est en train de tout découvrir. Les rookies n’ont pas eu de « Summer league », ils n’ont pas eu à passer par un camp d’entraînement super long et des choses comme ça. Tout lui est tombé dessus très vite et il a dû apprendre toute la terminologie et tout le reste. Maintenant qu’il a compris et qu’il a pris part aux matchs, ce qui demeure la seule façon où il peut apprendre, parce qu’on ne s’entraîne que très peu en raison du calendrier et de l’enchaînement des matchs, ça commence à rentrer pour lui. Il est plus agressif et ça se voit ».

À ce titre, James Borrego a réaffirmé sa confiance à LaMelo Ball pour occuper le poste de meneur titulaire, ajoutant qu’il partirait de cette base pour composer son cinq majeur.

« LaMelo continuera à être titulaire », a confirmé le coach des Hornets. « Le reste de l’équipe, je la déterminerai au fur et à mesure. J’ai quelques gars à qui je dois parler maintenant que nous sommes de retour. Je n’ai pas encore eu le temps. Nous venons juste de retourner au gymnase. Je vais faire le tri. Pour moi, il s’agit de communiquer avec mes gars d’abord et puis j’aurai probablement des réponses un peu plus définitives pour vous demain sur ce sujet. LaMelo va continuer à débuter et pour ce qu’on fera à partir de ça, il faudra attendre demain ».

Un cinq small ball en fonction des oppositions ?

Puisqu’on imagine mal Gordon Hayward et Cody Zeller être menacés, l’interrogation tournera autour de la présence de Devonte’ Graham et/ou Terry Rozier dans un cinq « small ball » ou alors celle de PJ Washington au poste 4 dans un cinq plus traditionnel. Il faudrait alors trancher entre Devonte’ Graham ou Terry Rozier pour le poste d’arrière. Encore une fois, James Borrego devrait s’ajuster en fonction des oppositions mais aussi des joueurs valides.

L’entraîneur a déjà opté pour le « small ball », lors du déplacement des Hornets à San Antonio il y a trois semaines avec Miles Bridges et Cody Zeller pour épauler le trio Ball-Graham-Rozier. Si la triplette n’a évolué que 102 minutes ensemble en tout et pour tout cette saison, James Borrego se verrait bien retenter l’expérience.

« Je pense que c’est un cinq productif, meilleur que ce que j’attendais et je vais continuer à l’examiner. Ce sont trois de nos meilleurs joueurs et je dois trouver quoi faire en défense pour les entourer. Mais ce groupe est dynamique, il aime jouer ensemble et jusqu’à présent, les résultats ont été bons. Je m’attends à ce que ça continue ».