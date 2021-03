Reebok met encore Allen Iverson à l’honneur avec la « Why not us ? »

« Tout le monde disait que nous ne pouvions pas gagner à cause de notre taille. Mais c’est la taille de votre cœur qui compte. Au début du quatrième quart-temps, on était tous assis sur le banc et on se disait : « Pourquoi pas nous ? »

Le All-Star Game 2001, ponctué par le « come-back » de l’Est dans le dernier quart-temps a marqué les esprits. Cinq ans après cette sortie d’Allen Iverson, Reebok avait ainsi sorti la « Why Not Us ? » en hommage à l’un des plus beaux All-Star Games de l’histoire.

Reebok remet donc ce modèle, disponible à partir du 6 mars au prix de 160 euros, au goût du jour avec un coloris noir et blanc pour fêter les 20 ans de cette soirée mémorable.

Via NiceKicks

